Rostock

Die Trauer um ihren geliebten Mann Günther ist bei Christel S. immer noch allgegenwärtig. Wenn die Erinnerungen kommen, füllen sich die Augen der Seniorin mit Tränen. Der Verlust wird für die Witwe aber noch überschattet durch einen schier unglaublichen Vorwurf: „Der Rettungsdienst hat meinem Mann 50 Euro gestohlen“, behauptet Christel S.

Sie hat den Vorfall zur Anzeige gebracht. „Es geht mir nicht um das Geld, sondern darum, dass der Verantwortliche bestraft wird. Niemand sollte in so einer hilflosen Situation auch noch zum Opfer werden“, erklärt die 84-Jährige mit fester Stimme.

Vorfall ereignete sich am 19. Dezember

Es war am 19. Dezember, als ihren Mann nachts gegen 3 Uhr im heimischen Schlafzimmer die Kräfte verließen. Lange hatte er zuvor mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen gekämpft – am Ende versagten die Organe. „Ich habe ihn gepflegt bis zum Schluss. In guten wie in schlechten Tagen, so hatten wir es uns ja auch versprochen“, sagt Christel.

Sie rief zuerst ihren Sohn und dann gemeinsam die 112 an. „Zwei Männer kamen dann und wollten den vorläufigen Totenschein ausstellen. Dafür brauchten sie den Ausweis, der im Portemonnaie war“, erinnert sich die Rostockerin. Weil sie Probleme hatte, das Dokument aus den kleinen Fächern der Leder-Geldbörse zu ziehen und weil es außerdem erneut an der Tür klingelte, bot ihr einer der Männer Hilfe an. „Er sagte: ,Lassen Sie mich suchen.‘ Ich bin dann zur Tür und er war mit dem Portemonnaie alleine im Wohnzimmer“, erzählt die Geschädigte.

Das Geld des Ehemannes nicht angerührt

Nachdem alle Einsatzkräfte die Wohnung verlassen hatten, bemerkte sie den Verlust. „Der 50-Euro-Schein war schon Wochen zuvor im Portemonnaie. Ich weiß 300-prozentig, dass ich ihn nicht rausgenommen habe. Das Geld gehörte doch meinem Mann. Das Kleingeld zum Beispiel habe ich bis heute nicht angerührt, weil ich es nicht übers Herz bringe“, sagt Christel S. unter Tränen.

Als sie den vermeintlichen Diebstahl bemerkte, hat sie auch gleich noch ihrem Mann davon erzählt. „Ich habe ihm ins Ohr geflüstert: ,Jetzt bist du auch noch bestohlen worden‘ – auf Platt, weil wir uns immer auf Plattdeutsch unterhalten haben.“

Ermittlungen liegen bei der Staatsanwaltschaft

Ihr Sohn hätte dann noch am 19. Dezember Anzeige erstattet. Sowohl er als auch die Witwe wurden schon verhört. „Die Anzeige ist eingegangen und die Ermittlungen laufen“, bestätigt Polizeisprecherin Yvonne Hanske. Aktuell sei aber die Staatsanwaltschaft am Zug, „weil wir für die Ermittlungen Daten vom Rettungsdienst brauchen, die darüber angefordert werden“, erklärt Hanske.

Christel S. wollte aber nicht untätig sein und warten, sondern suchte selbst den Kontakt zum Brandschutz- und Rettungsamt der Stadt Rostock. „Ich weiß, dass Aussage gegen Aussage steht. Es geht mir aber darum, zu beweisen, dass ich nicht tüdelig bin und das mit dem Geld verwechselt habe. Und darum, dass der Täter merkt, dass ich es nicht auf sich beruhen lasse“, sagt sie.

Rettungsamt der Stadt bleibt untätig

Stadtsprecher Ulrich Kunze bestätigt, dass der Fall im Amt bekannt sei. Dort könnte durch das Rettungsdienstprotokoll auch nachvollzogen werden, wer in der Nacht bei Christel S. im Einsatz war. Dennoch würde vonseiten der Stadt nichts unternommen: „Das Amt ist keine Ermittlungsbehörde“, sagt Kunze und ergänzt: „Auch richten sich die Vorwürfe nicht gegen einen Mitarbeiter der Stadtverwaltung, sondern gegen einen Beschäftigten eines externen Leistungserbringers.“

Kampf für den toten Mann – und zum Schutz anderer

Christel S. macht das fassungslos. „Es werden Kassiererinnen entlassen wegen ein paar Pfandbons. Und hier passiert nichts“, sagt die Rentnerin traurig. Wer Menschen in einer solchen Ausnahmesituation bestiehlt, sei gemein und hinterlistig. „Als er ging, sagte er noch ,Beileid‘ und gab mir die Hand. Nachdem ich das fehlende Geld bemerkte, traf mich fast der Schlag. Die Hand hätte ihm abfallen sollen.“

Auch wenn bisher nichts passiert ist und niemand zur Rechenschaft gezogen wurde, gibt die Witwe nicht auf. „Ich kämpfe für meinen toten Mann. Im März hätten wir Eiserne Hochzeit gefeiert“, sagt Christel S. und reibt die beiden goldenen Eheringe, die sie nun gemeinsam an einem Finger trägt. „Außerdem möchte ich, dass so etwas niemand anderem mehr passiert“, sagt sie.

Im Brandschutz- und Rettungsamt sei aus der Vergangenheit kein weiterer solcher Vorfall bekannt, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Yvonne Hanske will vor Abschluss der Ermittlungen nichts ausschließen. „Es gibt auch Fälle, wo etwas vom Friedhof gestohlen wird oder Einbrüche bei Menschen, die gerade auf Beerdigungen sind. Wir nehmen jede Anzeige ernst“, so die Polizeisprecherin.

Claudia Labude-Gericke