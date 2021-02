Rettungseinsatz sorgt für gesperrte Rodelpiste in Kösterbeck

Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Unfall auf den Rodelbergen in Kösterbeck. Eine der Hauptpisten musste in der Folge gesperrt werden. Laut Augenzeugenberichten sind zwei Personen von der Bahn abgekommen und gegen einen Zaun geprallt. Feuerwehr und Notdienst kamen mit Hubschrauber und mehreren Fahrzeugen.