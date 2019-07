Warnemünde

Spannende Wettkämpfe am und im Wasser verspricht auch am Sonnabend wieder der DRLG Cup der Rettungssportler am Strand von Warnemünde. Auf dem Programm stehen unter anderem die Königsdisziplinen Oceanwoman und Oceanman – angelehnt an den Iron Man beim Triathlon.

Die Athleten müssen dabei ebenfalls drei Disziplinen absolvieren: 300 Meter Schwimmen sowie 400 Meter Rettungsbrett und 500 Meter Rettungskajak fahren. In der Vierer-Staffel kommt noch das Laufen am Strand dazu. Bereits am Freitag waren Medaillen in den ersten der insgesamt 21 Wettbewerbe verteilt worden.

Team MV kommt aus Anklam

Besucher können das Geschehen von 8 bis 16.30 Uhr am Warnemünder Teepott von einer Tribüne aus oder auch direkt am Strand verfolgen. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm, in dem unter anderem Kindern spielerisch die Baderegeln vermittelt werden. Um 19 Uhr steigt die Abschlussveranstaltung. Erstmals sind beim DLRG-Cup keine Nationalteams am Start, sondern 230 Vereinssportler aus Deutschland, Belgien, Dänemark, Schweden, der Schweiz und den Niederlanden. Mecklenburg-Vorpommern ist mit einem achtköpfigen Team aus Anklam vertreten.

Einer Statistik zufolge retteten die DRLG-Angehörigen im vergangenen Jahr bundesweit 974 Menschen das Leben. Allerdings starben bei Badeunfällen auch mindestens 504 Menschen, der überwiegende Teil an nicht überwachten Gewässern.

Zur Galerie Vom 18. bis 20. Juli schnuppert man am Strand von Warnemünde, Höhe des „Teepotts“, internationale Wettkampfluft.

Joachim Mangler