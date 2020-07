Rettungsschwimmer aus Graal-Müritz warnen: Ostsee derzeit unberechenbar

Graal-Müritz/Warnemünde

Die Rettungsschwimmer in Graal-Müritz hatten in den letzten Tagen die Hände voll zu tun. Die Bedingungen auf der Ostsee seien im Moment aufgrund von Wind aus westlicher Richtung mit der Stärke vier bis fünf gefährlich. Fünf Mal mussten die Einsatzkräfte der DLRG in Graal-Müritz Menschen aus misslichen Lagen befreien. Alle Einsätze verliefen glimpflich. Am Mittwoch herrschte Badeverbot.

„Wir haben im Moment eine Problematik vor allem im Bereich der Buhnen“, sagt André Rieckhoff, Abschnittsleiter der DLRG in Graal-Müritz. Aufgrund der Strömung ist der Bereich rund um die Buhnen um bis zu drei Meter tiefer, da dort der Sand ausgespült wurde. Durch die derzeitige Strömung seien hier vor allem Kinder gefährdet.

DLRG rechnet mit erhöhter Gefahr auch am Donnerstag

„Vier Mal mussten wir Kindern helfen, die sich in den Buhnen verkeilt haben“, sagt Rieckhoff. Ein weiteres Mal musste einem Vater, der seinem Sohn zur Hilfe geeilt war, geholfen werden. Seit vergangenen Freitag bestehe in diesem Bereich eine erhöhte Gefahr.

„Auch am Donnerstag ist noch erhöhte Wachsamkeit geboten“, sagt Rieckhoff. Alle Fälle seien glimpflich ausgegangen. „Es gab lediglich Schnittwunden durch Muscheln und Kalkablagerungen. Aber das kann auch schon ordentlich bluten“, sagt Rieckhoff.

Keine erhöhten Einsatzzahlen in Warnemünde und Markgrafenheide

Aufgrund des derzeitig unbeständigen Wetters bittet der Abschnittsleiter um erhöhte Wachsamkeit. „Man darf ja auch nicht vergessen, dass man im Ernstfall auch unsere Rettungsschwimmer in Gefahr bringt.“

Die DRK-Wasserwacht in Warnemünde und Markgrafenheide hat hingegen keine erhöhten Einsatzzahlen zu verzeichnen. Dies liege laut der Verantwortlichen für Öffentlichkeitsarbeit, Stefanie Kasch, aber auch daran, dass aufgrund der Witterungsbedingungen nur wenige Badgäste an Rostocks Stränden sind.

Von Moritz Naumann