Rettungsübung mit zwei Riesenhubschraubern in Rostock

Rostock-Südstadt

Rettungshubschrauber ist man ja am Klinikum Südstadt gewöhnt – aber nicht so große: Zwei zehn Tonnen schwere Marinehelikopter vom Typ „Sea King“ aus Glücksburg sind am Freitag am Klinikum eingeflogen, um für eine Seenotrettung zu üben. Besetzt sind diese Maschinen mit Seerettungsteams, die aus Ärzten und Feuerwehrleuten bestehen.

Am Außenlandeplatz wurde unter anderem der richtige Anflug geprobt und dann eine Person aus dem schwebenden Hubschrauber abgeseilt und anschließend auch wieder hochgezogen. Rostock ist seit 2010 Stützpunkt für sogenannte Großschadenslagen auf See. Das Klinikum Südstadt stellt Ärzte für das Seenotrettungsteam. Diese sind langjährig erfahrene Notärzte und erfahren in der Flugrettung.

Von Axel Büssem