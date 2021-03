Rostock

Ein Fußgänger ist am Dienstagabend von einem Auto in Rostock angefahren und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei, hielt ein Bus gegen 19 Uhr an der Haltestelle Reutershagen mit eingeschaltetem Warnblinklicht. Mehrere Fahrgäste verließen den Bus, darunter auch ein 16-Jähriger, der vor dem Bus die Straße überqueren wollte.

Daraufhin wurde er von einem Auto erfasst, das am Bus vorbeifahren wollte. Der Jugendliche fiel auf die Straße und verletzte sich schwer. Der Busfahrer und weitere Personen halfen dem 16-Jährigen bis der Rettungsdienst eintraf und ihn ins Klinikum brachte. Am Auto ist ein Schaden von 2000 Euro entstanden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung und warnt vor der besonderen Gefahr an Bushaltestellen.

Um Verkehrsunfälle zu minimieren, gilt laut Polizei folgende Regel: „Sobald ein Bus an einer Haltestelle/Haltebucht mit eingeschaltetem Warnblinklicht angehalten hat, dürfen Fahrzeuge nur mit Schrittgeschwindigkeit am Bus vorbeifahren. Die Fahrzeugführer dürfen die Fahrgäste, die beispielsweise die Straße überqueren, nicht gefährden oder behindern.“ Aber auch Fußgänger sollen vorsichtig sein und den vorbeifahrenden Verkehr im Blick behalten, so die Beamten.

Von OZ