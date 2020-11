Rostock

Über den Zoo zum Westfriedhof und am CJD entlang mitten hinein ins Quartier: Die Rostocker Straßenbahn AG will den Stadtteil Reutershagen besser ins Netz einbinden. „Damit könnten wir 1,2 Millionen zusätzliche Fahrgäste erreichen“, sagt RSAG-Vorstand Jan Bleis. Das sei ein wichtiger Schritt zum Ziel des Unternehmens, bis 2030 insgesamt 47 Millionen Menschen pro Jahr zu befördern.

Entsprechende Untersuchungen zum möglichen Streckenverlauf seien bereits erfolgt, eine Machbarkeitsstudie liegt griffbereit in der Schublade. „Die besagt, dass der Abschnitt technisch möglich und auch wirtschaftlich sinnvoll ist“, erzählt der Vorstand. Und umweltfreundlich – denn die Studie geht davon aus, dass mit dem Neubau der Straßenbahnlinie 350 Tonnen CO2 eingespart werden könnten.

Anzeige

Bleis schätzt, dass die etwa 4,2 Kilometer lange Trasse einen zweistelligen Millionenbetrag kosten könne. Fördermittel seien wahrscheinlich – und ohne die ginge es auch nicht. „Wir sind derzeit in intensiven Gesprächen mit der Stadt, damit die Route in den Nahverkehrsplan aufgenommen wird“, sagt er. Denn der würde derzeit fortgeschrieben und sei die Grundlage der künftigen Entwicklung für den kommunalen Tochterbetrieb RSAG.

Schulcampus birgt großes Potenzial an Fahrgästen

Gerade der Campus der CJD Christophorusschule sei ein „großer Potenzialträger“ für die Streckenerweiterung. Allerdings müssten sich Lehrer und Schüler noch ein bisschen gedulden: „Wir reden hier nicht über einen Zeitraum von zwei oder drei Jahren. Es heißt immer, dass von der Idee einer neuen Strecke bis zur Eröffnung etwa zehn Jahre vergehen“, sagt Jan Bleis.

CJD-Leiter Steffen Kästner ist dennoch sehr angetan von der Idee. „Wir haben ja immerhin 1500 Menschen, die hier täglich auf den Campus wollen“, sagt er. Obwohl etwa ein Drittel von Schülern und Lehrern aus dem Landkreis einpendelt und viele mit dem Rad fahren, „wären wir froh über eine Bahnanbindung“, so der Schulleiter. Vor allem, weil sich dadurch eine weitere Form umweltfreundlicherer Mobilität eröffnet und vor allem aus dem Stadtgebiet weniger Eltern die Kinder mit dem Auto bringen müssten.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Aktuell ist das CJD lediglich ans Busnetz angebunden. „Die Erreichbarkeit ist in Ordnung, aber mit der Taktung der Busse haben wir nicht so gute Erfahrungen“, bilanziert Kästner. Er würde einen Anschluss ans Straßenbahnnetz deshalb begrüßen. „Wichtig wäre aber auch, dass endlich etwas für ordentliche Radwege getan wird“, so der Direktor.

Ausbau bis Ikea und Ostseepark liegt auf Eis

Was im Zusammenhang mit der Reutershagen-Strecke geprüft wurde, war der Ausbau der Straßenbahntrasse über Ikea bis zum Ostseepark. Bisher biegen die Rostocker Tram-Linien 1 und 5 am Haltepunkt Reutershagen in Richtung Nordwesten ab. Laut der Machbarkeitsstudie, die der OSTSEE-ZEITUNG vorliegt, sei ein Ausbau bis nach Sievershagen zumindest technisch denkbar: Zuerst einspurig bis zur Kleingartenanlage am Schutower Kreuz und von dort entlang der stadtauswärts führenden Bundesstraße zweigleisig bis kurz vor den Ostseepark.

Zum Umkehren müsste die Bahn dann allerdings die Bundesstraße queren. Denn die Wendeschleife ist laut der Unterlagen vor dem Atrium-Hotel-Krüger vorgesehen – also genau gegenüber des künftigen Decathlon-Marktes und der Möbelhäuser Kraft sowie Sconto.

Dieser Ausbau würde allerdings Einschränkungen für Fußgänger und Radfahrer bedeuten. Für sie bliebe als einziger kombinierter Geh- und Radweg nur noch der entlang der Hamburger Straße stadteinwärts. Laut der Planer sei der aber durch die vorhandenen Ampelanlagen von der Haltestelle Reutershagen aus sehr gut erreichbar.

Ausbau über Stadtgrenzen hinaus schwierig

RSAG-Vorstand Jan Bleis trübt aber entsprechende Erwartungen. „Die Strecke bis zum Ostseepark ist für uns gerade nicht spruchreif. Denn die potenziellen Nutzerzahlen sind zu gering.“ Zum Zeitpunkt der Studie sei die Ansiedlung von Decathlon und der beiden neuen Möbelhäuser zwar noch nicht so konkret gewesen wie aktuell, „aber man sollte die Grundlast einer Strecke nie mit einem Einkaufszentrum begründen – das muss von den Einwohnern her kommen“, so Bleis. Und davon gebe es, trotz der guten Entwicklung der Gemeinde, in Sievershagen einfach noch zu wenige.

Dazu käme noch die Schwierigkeit, dass die Planung einer solchen Trasse nicht allein bei der Stadt liegen könnte, weil Teile der Strecke auf Gebiet des Landkreises liegen.

Lesen Sie auch

Finanzierung der Flotte steht an erster Stelle

Statt eine neue Bahn für Fans von Billy, Köttbullar und Co. zu schaffen, konzentriert sich die RSAG derzeit auf die Reutershäger Strecke. „Und – nicht zu vergessen – wir haben als größte Hausnummer für die nächsten zehn Jahre das Thema Finanzierung der Fahrzeuge“, spielt Bleis auf eine aktuelle Diskussion an.

Im Gegensatz zur Erneuerung der Flotte stünden für den Streckenausbau allerdings Fördermittel vom Bund in Aussicht. „Wenn die Stadt das will und auch das Land dann mit einsteigt, könnte die neue Trasse durch Reutershagen für Rostock finanzierbar sein“, blickt Bleis voraus.

Von Claudia Labude-Gericke