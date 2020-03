Revierförster in Willershagen: „Der Wald ist ein Multifunktionstalent“

Blankenhagen

Gunnar Horack hebt ein paar Bucheckern auf, die auf dem Waldboden verstreut liegen. „Die Bäume haben 2019 tonnenweise Samen produziert“, sagt der Förster des Revieres Willershagen im Forstamt Billenhagen. „Wir stehen schon auf der nächsten Generation. Noch ein paar sonnige Tage und die Vegetation poppt hier wieder auf.“

Jeden Tag dreht der Forstingenieur seine Runden durch das Waldgebiet – der 40-Jährige betreut 1300 Hektar Landeswald. Zu seinen Aufgaben gehört unter anderem die Waldbewirtschaftung, die Regulierung Wildbestandes sowie Dokumentation und Bewältigung von Schäden. „Der Wald ist ein Multifunktionstalent. Er liefert uns Holz, bietet Lebensraum für eine große Artenvielfalt, er kann die Luft filtern und die Umgebungstemperatur senken“, schwärmt er. „Er macht uns gesund und kann manche Depressionen austreiben.“

30 000 Festmeter Holz

Etwa 30 000 Festmeter Holz werden im Forstamt Billenhagen jedes Jahr geerntet und an die Industrie verkauft. Mit roter Farbe markiert Horack die Stämme der Bäume, die von den Waldarbeitern gefällt werden sollen. „Ich suche die aus, die Schwierigkeiten haben und wenig vital erscheinen“, sagt er. „Das beurteilt ein Förster am Kronenzustand. Blattverluste und vertrocknete Astbereiche sind ein guter Hinweis.“ Die Bäume werden gefällt und machen Platz für neue.

„Der Wald hat eine wahnsinnige Regenerationskraft. Es ist ökonomisch schlau und ökologisch geboten, die Natur weitgehend machen zu lassen, und sich bei der Holzernte nur so viel zu nehmen, wie das im Waldökosystem schonend möglich ist“, sagt er. Auch das Aufforsten gehört zu den Aufgaben. Waldarbeiter pflanzen aktuell 2000 Douglasien. Das gefällte Holz muss mittels Rücketechnik abtransportiert werden. „Schwere Maschinen richten Schäden an. Der Waldboden ist genauso schützenswert wie ein Baum“, sagt der Förster. „Für die Waldwirtschaft haben wir eine Gasse geschaffen, damit die Fahrzeuge nicht kreuz und quer fahren.“ Überreste bleiben auf dem Waldboden, denn auch liegendes Holz habe eine Aufgabe – es saugt sich mit Wasser voll und gibt Feuchtigkeit an die Umgebung ab.

Jagd: Gleichgewicht zwischen Flora und Fauna

Zur Bewirtschaftung eines Waldes gehört neben den waldbaulichen Tätigkeiten auch das Jagen. Horack zeigt auf eine Ahornpflanze. „Die wurde abgebissen“, sagt er. „Heimische Wildtiere, wie das Reh- oder Rotwild, sind Pflanzenfresser, sie ernähren sich unglücklicherweise besonders im Winter von jungen Laubgehölzen – das, was die Mischung im Wald ausmacht.“

Immer an seiner Seite: Mickey, ein sechsjähriger Deutscher Wachtelhund. „Viele meiner Kollegen haben Jagdhunde, weil es ohne gar nicht geht“, sagt der Förster. „Eine Aufgabe der Hunde ist das Nachsuchen, also das Suchen nach während der Jagd verletzten Tieren.“ Horacks Hund ist jedoch ein Stöberhund, der bei der Drückjagd zum Einsatz kommt. „Die Hunde scheuchen das Wild auf und geben den Menschen die Möglichkeit, es zu erlegen.“

Auch wenn es oft Kritik von Tierschützern gibt, betont Horack, wie wichtig es ist, den Wildbestand zu regulieren. „Die Bestände können nur so groß sein, wie der Wald es erlaubt. Natürlich dürfen Rehe auch Ahorn und Eicheln naschen. Aber nicht so, dass dann nichts mehr da ist“, sagt er. „Die Tatsache, dass hier Jahr für Jahr eine stattliche Anzahl Wild erlegt werden kann, zeigt, dass hier sehr gute Lebensbedingungen herrschen.“

Herausforderungen für den Wald: „Die Sonne ist nicht unser Freund“

Dennoch sorgt sich der Förster um die Zukunft des Waldes. „Natürlich freut man sich über heiße Sommer am Strand. Aber was das teilweise mit der Vegetation macht, macht mir Angst“, sagt er. „Die trockenen Sommer waren für den Wald eine riesige Katastrophe.“ Auch wenn die Natur viel abkönne – acht Monate ohne nennenswerten Regen überstehen Bäume kaum.

„Wir haben auf zahlreichen Flächen bereits absterbende Buchen geschlagen, um sie noch verwerten zu können“, sagt Horack. „Der rasche Klimawandel ist ein großes Thema und der Wald passt sich nur bedingt an. Einige Baumarten, wie Esche und Ulme, sind bereits ausgefallen.“ Bäume aus Südeuropa zu importieren und die heimischen Wälder mit neuen Arten anzureichern, könne nur sehr begrenzt ein Lösungsweg sein.

Traumjob gefunden

Der 40-Jährige hat seinen Traumjob gefunden. „Man ist nie allein und hat immer mit Menschen zu tun – mit Kollegen, Unternehmern oder Waldbesuchern“, sagt er. „Da staunt man manchmal, wie emotional die Leute an ihrem Wald hängen.“ Man merke schnell, dass der Job viel mit Botanik zu tun hat, mit Geologie und Landschaftskunde. „Man muss verstehen, was die Eiszeit damals gemacht hat, was die Voraussetzungen sind, mit denen wir arbeiten. Man kann die Erle nicht auf den Sandberg pflanzen, die Kiefer nicht in den Sumpf“, sagt der Experte, der seit zwei Jahren in Willershagen unterwegs ist. Auch Kulturgeschichte – etwa die Bedeutung eines Hünengrabes – sei wichtig.

Umweltbildung spiele eine immer größere Rolle – regelmäßig führt Horack, der seit 2011 Revierförster ist, Schulklassen durch die Natur. „Kinder haben Spaß dran, sich im Wald zu bewegen“, sagt der Vater zweier Söhne.

Von Katharina Ahlers