Rewe-Erweiterung in Rostock: Ortsbeirat fordert Lärmschutz

Der Ortsbeirat der Kröpeliner-Tor-Vorstadt hatte am Mittwochabend dem Bauvorhaben zur Erweiterung und Umbau des Rewe-Marktes im Friedhofsweg schon einstimmig zugestimmt, da wurde plötzlich Kritik unter den anwesenden Einwohnern laut. „Mir geht es um die Lärmbelästigung“, sagte Wolfgang Jasinski. „Könnte man im Zuge der ganzen Umbauarbeiten nicht auch darüber nachdenken, die Warenanlieferung über eine zeitgemäße Warenschleuse abzuwickeln?“

Der Rostocker erklärte den Stadtteilvertretern, dass die Anlieferung der Produkte „zu nachtschlafenden Zeiten“ für alle Anwohner rund um den Einkaufsmarkt eine Zumutung sei. „Dass die Laster ihre Waren abliefern müssen, ist keine Frage. Aber wenn dabei Holzpaletten runterkrachen, ist das eine Lärmquelle erster Güte. Die Schächte sind eng, da hallt es besonders.“ Matthias Siems, erster Stellvertreter der Ortsbeiratsvorsitzenden, stimmte zu. „Das ist ein sehr guter Einwand“, sagte er. „Wir nehmen das als Anregung mit auf. Auch Sven Jantzen, zuständiger Planer von MHB Architekten + Ingenieure aus Wismar, der die Umbaupläne vorstellte, gab dem Anwohner grundsätzlich recht. „Aber das Grundstück, das Rewe besitzt, ist begrenzt und würde wahrscheinlich nicht mehr auf dem Gelände Platz finden“, sagte er.

Edeka in der Breiten Straße hat Schleuse

Im Ortsbeirat wurde der Vorschlag diskutiert. Beim Edeka in der Breiten Straße sei eine solche Schleuse errichtet worden. Da habe der zuständige Ortsbeirat drauf gedrängt, um die große Lärmbelästigung einzudämmen. „Vielen Dank, dass Sie sich vehement gemeldet haben – wir wissen ja sonst nichts von den Problemen“, dankte Ortsbeiratsvorsitzende Annette Niemeyer dem Anwohner. Der Ortsbeirat hob einstimmig seinen Beschluss auf und stimmte für einen neuen Beschlussvorschlag an das Bauamt. Dieser solle prüfen, ob eine Warenschleuse zum Lärmschutz möglich ist. Zeitgleich soll eine Anregung an das Umweltamt gegeben werden.

Geplanter Baustart : Frühjahr 2020

Vor gut einem Jahr hat die Rewe Group das Gebäude, in dem sich der Laden selbst sowie ein Parkhaus befinden, gekauft. Bisher waren im Erdgeschoss des Hauses noch andere Händler untergebracht. Blumen- und Buchladen sind bereits ausgezogen auch die Schneiderei und der Schuster müssen für das Vorhaben weichen. Aktuell laufen die Ausschreibungen. Als Baustart ist Frühjahr 2020 geplant. Mit dem Umbau und der Erweiterung auf 1980 Quadratmeter setzt das Handelsunternehmen vor allem auf mehr Platz für Frischwaren. Mit Obst und Gemüse, regionalen Produkten, Convenience-Artikeln zum sofortigen Verzehr sowie Lebensmitteln in Bioqualität.

„Brachfläche ein Dorn im Auge“

Neben dem Gebäude mit dem Rewe-Markt hat die Handelsgruppe 2018 auch den Doberaner Hof sowie das anliegende freie Grundstück gekauft. Was dort geschehen wird, ist noch unklar. „Das ist uns schon seit Jahren ein Dorn im Auge, dass da eine Brachfläche ist“, sagte Siems. „Die hätte man ja zwischenzeitlich auch anders nutzen können – beispielsweise für einen Spielplatz oder für Urban Gardening.“ Nach Angaben von Sven Jantzen gebe es jedoch aktuell keine Pläne. Zunächst konzentriere man sich auf die Erweiterung des Marktes. Gerüchte, dass es sich zukünftig um einen 24-Stunden-Markt handeln soll, dementierte der Planer.

Von Katharina Ahlers