Kostenlos bis 09:49 Uhr Großer Rewe in der KTV in Rostock öffnet am Mittwoch wieder

Lange haben Rostocker und Rostockerinnen darauf warten müssen, ab diesem Mittwoch können sie im Friedhofsweg wieder frische Lebensmittel kaufen. Ein beliebte Rewe-Supermarkt öffnet wieder und hat viele Neuheiten zu bieten.