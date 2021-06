Rhododendronpark Graal-Müritz: Büsche bekommen den richtigen Schnitt

Graal-Müritz

Allmählich verabschieden sich auch die letzten prachtvollen Blüten im Rhododendronpark in Graal-Müritz. Mehr als 2000 Stauden wachsen auf dem 4,5 Hektar großen Gelände. „Und zwar üppig“, wie Gartenarchitekt Dierk Evert bemerkt. Es sei Zeit, die teils riesigen Büsche zurückzuschneiden. Um die ursprünglichen Proportionen und den Charakter des Parks zu erhalten, wie ihn einst sein Vater, der Rostocker Gartenarchitekt Friedrich-Karl Evert, erdacht und von 1955 bis 1961 angelegt hat.

„Große Rasenflächen, große Parkbäume und Strauchgruppen, die die Kulisse bilden, davon lebt ein Park“, erklärt der Experte. Die Sichtbeziehungen müssten freigeschlagen werden, denn die „Tiefe des Raumes ist das Spannende“. Die Rhododendren hätten in Graal-Müritz beste Bedingungen, würden deshalb bis zu sechs Meter hoch. Der Standort sei ideal, die Humusdecke aus Buchenlaub unter alten Baumbeständen und hohe Luftfeuchtigkeit. „Das mögen Rhododendren“, sagt Evert. Zugluft und stauende Nässe, wie nach dem Hochwasser 2011, vertragen die Pflanzen indes gar nicht. Einige Rhododendren, aber auch mehrere große Bäume, wie die gut 160 Jahre alte Lyrik-Buche, haben nicht überlebt.

Gartenarchitekt will Lebenswerk des Vaters erhalten

Seit Jahren berät Dierk Evert, der seit 1993 auf Rügen ein eigenes Büro als freier Garten- und Landschaftsarchitekt betreibt, die Gemeinde Graal-Müritz zum Rhododendronpark und hat auch die Sanierung des Parks von 2005 bis 2008 begleitet. „Ich will das Lebenswerk meines Vaters erhalten“, betont der 73-Jährige. Inzwischen ist auch Sohn Johannes (34) ins Geschäft eingestiegen.

Gartenarchitekt Dierk Evert (r.) und Philipp Kern vom Bauamt der Gemeinde Graal-Müritz mit dem Plan für die Schnittmaßnahmen. Das sind die Originalzeichnungen des Park-Vaters Karl-Friedrich Evert, die digitalisiert wurden. Quelle: Doris Deutsch

Die nun nötigen Rückschnitte der großen Rhododendren sind in einem Plan eingezeichnet. „Das sind noch die Originalzeichnungen meines Vaters, die digitalisiert wurden und die Grundlage für die Erhaltungsmaßnahmen sind“, erzählt Dierk Evert. Mit Philipp Kern vom Bauamt der Gemeinde schaut er auf den Plan. Die Büsche der „Wagner-Wand“, so benannt, weil Wagner-Liebhaber Friedrich-Karl Evert diesen Parkteil zu Musik der Oper Tannhäuser gezeichnet hat, sind fünf bis acht Meter vorgewachsen. „Da müssen im hinteren Bereich etwa 300 Quadratmeter Buschwerk rausgesägt werden“, erläutert Evert. „Die blühen in zwei, drei Jahren wieder neu und dann kann der vordere Teil beschnitten werden.“

Ab 28. Juni wird an den riesigen Büschen gesägt

Auch an anderer Stelle müssen Strauchgruppen großflächig bearbeitet werden. „Zur Revitalisierung immer von hinten nach vorn“, erklärt der Fachmann, „so steht immer was in Blüte.“ Am 28. Juni soll mit den Schnittmaßnahmen begonnen werden, informiert Philipp Kern vom Bauamt. Die Leistungen wurden ausgeschrieben. „Es gab fünf Bewerber“, so Kern, „gewonnen hat das Rostocker Unternehmen Alpina, das schon in den Vorjahren im Rhododendronpark tätig war.“ 20 000 Euro plant die Gemeinde alljährlich für die Unterhaltung des einzigartigen Rhododendronparks im Haushalt ein.

Rostocker Gartenarchitekt legte 1955 bis 1961 Park an Auf einer ehemaligen Sandgrube schuf der Rostocker Gartenarchitekt Friedrich-Karl Evert von 1955 bis 1961 den 4,5 Hektar großen Rhododendronpark in Graal-Müritz. Er ist einzigartig in Mecklenburg, einer der größten in Deutschland und wurde im Dezember 1986 zum Denkmal erklärt. Der Rhododendron stammt aus Nordamerika und Eurasien und kann bis zu sechs Meter hoch werden. Im Park befinden sich rund 2500 Pflanzen, darunter etwa 60 verschiedene Rhododendronhybriden. Von 2005 bis 2007 wurde der Graal-Müritzer Rhododendronpark umfassend mit Unterstützung des Landschaftsarchitekten Dierk Evert, Sohn des „Park-Vaters“, saniert.

Ab kommenden Montag sägt die Fachfirma zwei Wochen lang die Äste raus. „Den Schnitt häckseln wir dann selbst und verteilen ihn wieder unter den Büschen“, sagt Gärtner Michael Kirchner. Seit 2012 pflegt er, in der Saison mit Unterstützung von zwei Helfern, den Rhododendronpark. Rasen mähen, Unkraut jäten, Laub harken. Und derzeit vor allem wässern. Drei Sprenger laufen den ganzen Tag über im Park. Kirchner nimmt auch mal kleinere Schnitte an den Rhododendren vor oder pflanzt kleine Gehölze um, „aber die großen Maßnahmen schaffen wir nicht“, gesteht Kirchner. Das Lob des Meisters ist ihm sicher: „Der Park ist in einem Top-Zustand. Mit Herrn Kirchner hat die Gemeinde einen hervorragenden Fachmann, der mit großer Sensibilität den Park in Ordnung hält“, betont Dierk Evert.

Rhododendron „F. K. Evert“ gedeiht im Graal-Müritzer Park

Als Achtjähriger hat Evert seinen Vater bei den Vermessungsarbeiten für den Graal-Müritzer Rhododendronpark begleitet. Er hat die Zeichnungen bestaunt, die der Senior an den Wochenenden zu Papier brachte. Die Pflanzen stammten aus einer der ältesten Rhododendron-Baumschulen Europas, „von der Firma Seidel, die früher in Dresden und heute in Grüngräbchen bei Kamenz ansässig ist“, verrät Evert. „Im Wesentlichen sind dies hier fast alles Seidel-Züchtungen.“

Dierk Evert hält eine rosa Blüte des nach seinem Vater „F. K. Evert“ benannten Rhododendrons in der Hand. Quelle: Doris Deutsch

Nicht so ein Rhododendron-Busch, an dem Dierk Evert noch eine letzte rosa Blüte abzupft. Die trägt den Namen seines Vaters, eine Züchtung der größten Baumschule Europas, der Firma Bruhns in Bad Zwischenahn bei Bremen. „Das ist eine Züchtung aus der Wildart ’yakushimanum’ und der Hybrida ’Albert Schweitzer’“, erzählt Dierk Evert. 1990 wurde sie nach dem wenig später verstorbenen Rostocker „F. K. Evert“ benannt und gedeiht nun prächtig im Graal-Müritzer Park. Einen Schnitt braucht die Staude diesmal noch nicht. Vielleicht bei der nächsten Aktion, die dann aber ganz in den Händen von Johannes Evert liegen wird. „Irgendwann muss ich mich ja auch mal zur Ruhe setzen“, sagt der 73-Jährige augenzwinkernd.

Von Doris Deutsch