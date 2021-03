Rostock

Am 4. April begeht der Maler und Bildhauer Jürgen Weber seinen 85. Geburtstag. „In Corona-Zeiten muss ich leider darauf verzichten, diesen Tag im Kreise von Freunden, Kollegen und Bekannten zu begehen“, bedauert er. Leider wird auch eine offizielle Würdigung seines Schaffens mit einer Auswahl seiner Werke, so wie zu seinem 80. Jubiläum, ausbleiben, was von vielen bedauert wird. „Ich hoffe deshalb darauf, dass eine für den Mai in der Putbusser Orangerie geplante Ausstellung mit meinen Arbeiten stattfinden kann“, sagt der Jubilar. Einstweilen haben Kunstfreunde in der Galerie Eselföterstraße 4 die Möglichkeit, Webers Arbeiten in Augenschein zu nehmen und – nach vorheriger Absprache – mit ihm ins Gespräch zu kommen.

Schönheit der Rohheit

Wer diese Gelegenheit nutzt, wird beeindruckt davon sein, wie sich Webers Vitalität auf seine Werke überträgt. Jürgen Weber ist ein Mann vieler Leidenschaften. Eine besonders intensive gehört dem Tango. Ihr gibt er sich hin. Auf der Tanzfläche. Im Atelier. Rhythmus, Liebe, Rausch. Paare, deren Körper im Tanz verschmelzen. Dem Künstler gelingt es, diese Hingebung adäquat auf die Leinwand und die Plastik zu übertragen. Die Tanzenden, von ihm schroff, kantig, spröde entwickelt, wirken, aus der Ferne betrachtet, erstaunlich weich und fließend. Weber nennt es die Schönheit der Rohheit.

Der Mut zur Verformung und zur Eigenwilligkeit ist zum Markenzeichen des 1936 geborenen Schlesiers geworden. Seine künstlerische Ausbildung erhielt er in den 1950er Jahren unter anderem bei dem bekannten Maler, Grafiker und Illustrator Max Schwimmer in Dresden. Nachdem er sich zunächst Anfang der 1960er Jahre in Wismar ansiedelte, lebt und arbeitet er seit 1975 in Rostock. Heute zählt er zu den wichtigen und prägenden Malern in MV, was unter anderem mit der Verleihung des Kunstpreises der Stadt Rostock im Jahre 2006 gewürdigt wurde.

„Ich will 100 Jahre alt werden“

Kaum ein Künstler unserer Region befasst sich so intensiv und beharrlich mit den Herausforderungen der Malerei und Bildhauerei, wie Jürgen Weber. Seine Kunst, ob Malerei, ob Plastik, ist ausdrucksstark, oft ekstatisch, vor allem gestisch und sehr emotional. Sie hebt sich ab von den allgegenwärtigen Strömungen des Zeitgeistes. Diese Tendenz hat noch mehr an Tiefe und Breite zugenommen, seit Weber seine malerischen und grafischen Anschauungen auf die Skulptur überträgt. Bis heute zeugt seine Kunst von ungebrochener Energie und Leidenschaft, vom Mut zur Verformung und zur Eigenwilligkeit. Ablesbar ist dies an einer Vielzahl von Bildern, die durch ihre Farbigkeit und die Kraft der Darstellung bestechen. Sie sind ebenso in der Galerie Eselföterstraße zu entdecken, wie seine Plastiken. Zwei von ihnen, die erst kürzlich gegossenen, lebensgroßen Bronzen „Anja“ und „Emesche“, haben dort einstweilen ihren Platz gefunden.

Seinen Geburtstagswunsch formuliert Jürgen Weber kurz und knapp: „Ich will 100 Jahre alt werden!“ Ein Ziel, das angesichts seiner Tatkraft, Energie und Lebensfreude, durchaus real erscheint.

Von Werner Geske