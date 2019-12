Rhythmus ohne Instrument? Musiker zeigen, wie es geht!

Rostock

Nicht nur das Jahr, sondern auch das Semester der Kinder-Uni neigt sich dem Ende zu. Kraftvoll soll es aber in die Zukunft gehen, wie das Motto der letzten Veranstaltung am 18. Dezember verspricht. Dynamisch und vor allem rhythmisch wird es dabei zugehen. Doch wie funktioniert Rhythmus ohne Instrument? Das wird Professor Dietrich Wöhrlin den jungen „Studenten“ nicht nur zeigen, sondern sie auch zum Mitmachen bewegen. Statt findet die Veranstaltung der Universität Rostock und der OSTSEE-ZEITUNG am 18. Dezember um 15 Uhr auf dem Ulmencampus im Audimax.

Der Dozent Professor Dietrich Wöhrlin, den die Kinder-Uni diesmal eingeladen hat, ist ein Meister der Rhythmik: Er studierte Schlagzeug und Percussion erst in Los Angeles und setzte dann einen Diplom-Studiengang an der Musikhochschule „ Hans Eisler“ in Berlin darauf. Heute lebt der aus Süddeutschland stammende Musiker in Wandlitz bei Berlin und unterrichtet nicht nur zweimal wöchentlich an der Hochschule für Musik und Theater Rostock ( HMT), sondern auch an der Global Music Academy in Deutschlands Hauptstadt. Als Mitbegründer der Berliner Musikschule hat er dort auch die pädagogische Co-Leitung inne. Zusätzlich verbringt der Vater zweier Mädchen einen Tag pro Woche als Grundschullehrer.

Wenn der Körper zum Schlagzeug wird

Zur Kinder-Uni wird Wöhrlin drei seiner Rostocker Studenten mitbringen – aber keine Schlaginstrumente. „Das, was wir mit den Kindern machen werden, nennt sich Body Percussion“, erklärt der Musiker. Indem man auf verschiedene Stellen seines Körpers klopft, könne man praktisch sich selbst zum Schlagzeug machen. „Wenn man dann noch Rumklopfen, Sprechen und Laufen miteinander verbindet, kann man ein riesiges Spektrum an Rhythmen darstellen“, begeistert sich Wöhrlin. Denn auch Sprache sei Rhythmus: Jeder Dialekt habe beispielsweise seinen eigenen. Nachdem der Dozent den Weg vom Süden in den Norden des Landes durchlaufen habe, könne er das aus Erfahrung sagen, wie er mit einem Schmunzeln hinzufügt. „Wir wollen den Kindern einfach zeigen, dass man prima ohne Instrumente Rhythmen erzeugen kann.“

Vorführungen und Mitmach-Runden

Dazu werden die jungen „Studenten“ kleine Verse, sogenannte Rhythmicals, gemeinsam mit den vier Musikern sprechen. „Teilweise sogar im Kanon“, verrät Wöhrlin. Zu lernen, wie ein Musiker in Silben zu zählen, gehört natürlich dazu. Außerdem dürfen sie ausprobieren, wie es ist, ihren eigenen Körper als Instrument einzusetzen. Schwierigere Performances werden der Dozent und sein Team aber auch einfach nur vorführen. „Teilweise verarbeiten wir ganze Themen. Einmal werden wir zum Beispiel das Stück ’Einkaufsrausch vor Weihnachten’ zum Besten geben, ein anderes Stück dreht sich um Dialekte, ein weiteres um die Raumfahrt“, erzählt Wöhrlin. Das Besondere: Es selbst hat diese Stücke geschrieben.

Gut für Koordination und Wahrnehmung

Für die Musikschule Young Academy Rostock (Yaro) habe der Rhythmus-Profi ein ähnliches Programm bereits einmal auf die Beine gestellt. „Die Kinder hatten eine Menge Spaß und waren erstaunlich fit in den Übungen“, freut sich Wöhrlin. Die Erkenntnis, dass sie auf ihrem Körper Geräusche machen können, begeistere die meisten Kinder. Der positive Effekt: „Body Percussion fördert nicht nur die Koordination, sondern verändert auch die Wahrnehmung“, erklärt der Musiker. So höre man beispielsweise ganz anders auf das gesprochene Wort, wenn man einen Rhythmus darin erkennt. „ Rhythmen sind überall, man kann sie jederzeit machen und überall erkennen – das wollen wir den Kindern vermitteln,“ meint Wöhrlin und verspricht: „Lustig wird es auf jeden Fall.“

Kinder-Uni im Audimax Die Kinder-Uni ist ein Gemeinschaftsprojekt der Universität Rostock und der OSTSEE-ZEITUNG und findet von März bis Juni und von September bis Dezember einmal im Monat statt. Jeweils an einem Mittwoch von 15 Uhr bis 15.45 Uhr halten Wissenschaftler eine Vorlesung speziell für Kinder. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer möchte, kann einfach zu den Vorlesungen in den großen Hörsaal (auch Audimax genannt) in der Ulmenstraße 69 kommen und zuhören. Das Thema der letzten Veranstaltung des Semesters am 18. Dezember lautet: „Kraftvoll in die Zukunft – wie funktioniert Rhythmus ohne Instrument?“ Weitere Infos: www.kinderuni-rostock.de

Mehr zum Autor

Von Maria Baumgärtel