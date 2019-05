Stadtmitte

Am Hansekarree, dem künftigen Wohn- und Geschäftsgebäude am Glatten Aal in Rostock, wurde am Freitag Richtfest gefeiert. Gesellschafterin Mary McGrath (v. l.), Architekt Christian Solbrig, Dachdecker Denny Bryx, Ordnungssenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski und Patrick Joseph McGrath, geschäftsführender Gesellschafter von Randalswood Germany, begrüßten zahlreiche Gäste auf der Baustelle. Bis Anfang 2020 entstehen hier insgesamt 85 moderne Eigentumswohnungen für den gehobenen Anspruch sowie acht Gewerbeeinheiten. Vom ersten bis zum fünften Obergeschoss wird es Wohneinheiten zwischen 28 und 220 Quadratmetern Grundfläche geben, gut zwei Drittel davon sind bereits an Interessenten vermittelt. Die Wohnungen im fünften Obergeschoss sind als Penthäuser konzipiert. Außerdem gibt es vierzehn Maisonette-Wohnungen über zwei Etagen mit Gartengrundstück im Innenhof. Randalswood Germany investiert insgesamt 45 Millionen Euro in das Bauprojekt in der Rostocker Innenstadt.

Ove Arscholl