Rostock-Gehlsdorf

Im Rostocker Stadtteil Gehlsdorf entstehen im Quartier „Zur Yachtwerft“ 110 neue Wohnungen und zwei Gewerbe-Einheiten. „Die Mieten werden hier künftig je nach Lage im Gebäude zwischen neun und 11,50 Euro pro Quadratmeter liegen“, sagt Projektleiter Hartmut Thede. Das Wohnungsunternehmen Semmelhaack aus Schleswig-Holstein investiert 16 Millionen Euro in den Bau. Zum Richtfest am Mittwoch kamen rund 80 Gäste.

„Wir sind froh, dass hier in dieser Größenordnung bezahlbarer Wohnraum entsteht“, sagt Gehlsdorfs Ortsbeiratschef Kurt Massenthe (UFR). Einziger Wermutstropfen: „Früher war geplant, dass hier einmal ein Bach entlang laufen soll – als Naherholung für die Anwohner.“ Das sei nun vom Tisch. „Dafür hat uns die Firma Semmelhaack zugesagt, dass für Familien ein Planschbecken mit Springbrunnen entstehen soll“, so Massenthe.

Wohnungen ab September bezugsfertig

Die Wohnungen im ersten Haus „Zur Yachtwerft 21“ sollen zum 1. September dieses Jahres bezugsfertig sein, das zweite Haus „Zur Yachtwerft 20“ folgt am 1. November. „Bei uns haben sich bereits 80 potenzielle Interessenten gemeldet“, sagt Sebastian Knopp aus Semmelhaacks Vertriebsabteilung. Die Wohnungen verfügen über zwei bis drei Zimmer und sind 52 bis 90 Quadratmeter groß. Die Räume sollen nach Firmenangaben energetisch hoch effizient sein.

Die Baufläche im Quartier „Zur Yachwerft“ gehört zu den ersten Grundstücken, die Semmelhaack seit Oktober 2015 in Rostock erworben hat. Seitdem hat die Firma in der Hansestadt rund 700 Wohnungen und eine stationäre Pflegeeinrichtung mit 103 Pflegeplätzen fertig gestellt. „Knapp 1300 Wohnungen sind im Bau oder in der Planung“, sagt Projektleiter Thede. Seine Firma habe sich vor allem auf die Schließung von Baulücken konzentriert.

Forderung an die Politik

Beim Richtfest kritisierte Thede die aktuelle Enteignungsdebatte. „Wer Enteignung als Instrument der Wohnungspolitik für möglich hält, der befeuert eine emotionale Diskussion und stellt die Falschen an den Pranger“, sagt Thede. Mittelständische Unternehmen wie Semmelhaack seien ein ganz wesentlicher Teil der Lösung und nicht das Problem, so der Projektleiter. „Wir sind in der Region, in der wir bauen, eng verwurzelt. Wir beschäftigen Mitarbeiter aus der Region, zahlen hier unsere Steuern und sind stolz auf die Projekte, die wir für die Menschen in unserem Lande bauen.“ Politiker sollten Forderungen nach Enteignungen daher noch deutlicher entgegentreten. Dafür gab’s Applaus von den Gästen, darunter Unternehmer aus der Rostocker Wohnungswirtschaft.

Die Firma Semmelhaack aus Schleswig-Holstein beschäftigt nach eigenen Angaben rund 230 Mitarbeiter. Insgesamt verwaltet das Unternehmen mehr als 23000 Wohnungen, über 40 Pflegeheime und eben so viele Gewerbeobjekte mit mehr als 570 Mieteinheiten. Kontakt: vermietung.rostock@semmelhaack.de

