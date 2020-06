Richtfest für Kita im Rostocker Hansaviertel

Rostock

Erst im Februar dieses Jahres hat das Institut Lernen und Leben (ILL) die Grundsteinlegung gefeiert, am Mittwoch wurde nun das Richtfest des Rohbaus begangen: Die Kita „ Gewächshaus“ in der Ernst-Heydemann-Straße wird erweitert. Derzeit werden im „ Gewächshaus“ 36 Krippen- und 84 Kindergartenkinder betreut. Perspektivisch sollen an diesem Standort 195 Krippen- und Kindergartenkinder aufgenommen werden.

„Seit Anbeginn überstieg die Nachfrage nach Betreuungsplätzen unsere Kapazitäten, weshalb wir diese nun durch den Neubau erweitern“, berichtet ILL-Geschäftsführer Sergio Achilles. „Gerade Corona hat uns gezeigt, dass der Bedarf gerade bei Mitarbeitern der Unimedizin hoch ist.“

Die Einrichtung befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Uniklinikum und ermögliche durch ihre Öffnungszeiten von 5.30 Uhr bis 20.30 Uhr, Schichtdienste und Familie leichter zu vereinbaren. „Wir wussten manchmal gar nicht, wo wir die Kinder unterbringen sollen, haben aber immer eine Lösung mit unseren anderen Einrichtungen gefunden“, so Achilles. „Nun wollen wir den Standort stärken.“

Eigene Zu- und Abfahrt

Auch Wolfgang Schareck, Rektor der Universität Rostock, freut sich über die Erweiterung. „Als 2009 die Kita ‚ Gewächshaus‘ eröffnet wurde, wurde sich dazu entschieden, den Namen beizubehalten. Ein gutes Omen: Seitdem wächst diese Einrichtung.“

Vor eine Herausforderung stellte die Verantwortlichen der Hol- und Bringverkehr in dem verkehrssensiblen Bereich an der Uniklinik. „Diesen werden wir vollständig von der Ernst-Heydemann-Straße ableiten, indem wir auf dem Grundstück eine eigene Straße mit Zu- und Ausfahrt samt zusätzlichen Parkflächen einrichten“, so der Geschäftsführer. „Dafür wird kein einziger Baum der Allee fallen.“

Kosten: etwa 2,4 Millionen Euro

Auch der bestehende Denkmalschutz stellte die Planer vor besondere Herausforderungen. Ein Teil des bereits bestehenden Gebäudes stammt aus dem Jahr 1936 und diente als Eingangsbereich eines Gewächshauses. Hier arbeiteten die Planer eng mit dem Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen zusammen.

Nach Fertigstellung des Gebäudes wird auch der Außenbereich neu angelegt. Neue Spielgeräte sind geplant, außerdem soll es einen Fußballplatz und einen separaten Bereich für Krippenkinder geben. In das gesamte Bauvorhaben investiert das Institut voraussichtlich 2,4 Millionen Euro.

Von Katharina Ahlers