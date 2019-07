Rostock

„Ein erfolgreiches Studium beginnt schon beim modernen Wohnraum“ – davon ist Uljana Hoffmann überzeugt. Und den will die Rostockerin künftigen Studenten bieten: in zentraler Lage, mit dem entsprechenden Komfort sowie der nötigen Nestwärme durch das Gemeinschaftsgefühl. Deshalb hat sie den Gebäudekomplex, der an der Ecke Am Vögenteich/ August-Bebel-Straße entstanden ist, auch „ Studinest“ getauft.

Modernes Wohnen trifft Gründerszene

Der Gedanke dahinter sei bisher bundesweit einmalig. „Bauherr ist der Studinest-Verein, den wir vor fast genau drei Jahren gegründet haben. Alle, die künftig bei uns wohnen, sind dann auch Vereinsmitglieder“, erklärt die junge Vorsitzende. Mehr als dreieinhalb Millionen Euro würden am Standort investiert.

Ein Vorteil für die künftigen Mieter sei der Campus mit Gleichgesinnten und das dadurch erleichterte Miteinander. Zusätzlich zu den Appartements gibt es eine Waschküche, Fahrradkeller, Tiefgarage mit Carsharing-Plätzen, Dachterrasse sowie weitere Gemeinschaftsräume, die nicht nur zum Lernen genutzt werden können, sondern auch als Veranstaltungsort für Vorträge dienen sollen.

„Es werden aber nicht nur Wirtschaftsstudenten angesprochen. Schließlich kann sich aus allen Fachrichtungen etwas Tolles entwickeln“, sagt Uljana Hoffmann, die selbst Marketingmanagement und Tourismus studiert und sowohl das Logo, als auch die Webseite des Studinestes selbst entworfen hat.

Interessenten können sich ab August bewerben

Die Appartements haben jeweils zwischen einem und zwei Zimmer sowie eigene Küche und Bad. „Sie sind zwischen 26 und 64 Quadratmeter groß, sodass auch Paare einziehen können. Einer muss aber auf jeden Fall als Student immatrikuliert sein“, nennt Bauherrin Galina Koch die Rahmenbedingungen. „Der Mietpreis wird bei 400 Euro beginnen, dafür ist aber alles inklusive, selbst sehr schnelles Internet. Es ist quasi wie ein Hotel“, sagt sie. Um Wartelisten zu vermeiden, können sich Interessenten erst ab August um eines der Appartments bewerben.

Entwurf der Drittplatzierten wird umgesetzt

Mit dem Konzept des Studinestes hatten sich Uljana Hoffmann und ihre Mutter Galina Koch bei der Hansestadt beworben, als diese das Grundstück in attraktiver Innenstadtlage angeboten und nach Nutzungskonzepten gesucht hatte. Zusammen mit der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung (RGS) wurde dann ein bundesweiter Architektenwettbewerb ausgelobt.

Die Bauherrinnen, welche die freie Wahl hatten, einen der ersten drei Platzierten auszuwählen, entschieden sich dann, die Vorstellungen von Architektin Anne-Menke Sharam, die auf Platz Drei gelandet war, in Rostock umzusetzen.

Fertigstellung für Oktober geplant

Ziel sei es, passend zum Semesterstart im Oktober mit dem Bau fertig zu werden. „Bisher lief es – nach einigen Anfangsverzögerungen – sehr gut“, bilanzierte Teo Gauß von der Ostseelandbau GmbH beim Richtfest am Freitag. „Für uns ist es aber trotzdem sehr wahrscheinlich der erste und letzte Bau“, sagt Uljana Hoffmann. Sie nutzte das Fest vor allem, um sich bei den Vertretern der verschiedenen Rohbau-Gewerke für deren gute Arbeit zu bedanken.

Verbesserte Bedingungen für Studenten

Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) geriet beim Anblick der Computervisualisierungen ins Schwärmen. „Ein solches Projekt an dieser exponierten Stelle tut der Hansestadt richtig gut, weil es Platz für rund 130 Studenten schafft und damit auch den Wohnungsmarkt etwas entlastet“, sagte Methling, der sich gleichzeitig an sein Studium erinnerte. „Als ich 1972 in Rostock als Student anfing, waren wir in der Thierfelder Straße noch zu fünft auf 22 Quadratmetern untergebracht. An Einzelappartements war damals nicht zu denken.“

„Ganz früher, zur Gründungszeit der Universität, wohnten die Studenten sogar noch in sogenannten Regentien mit ihren Lehrern zusammen“, wusste Uni-Rektor Prof. Wolfgang Schareck zu ergänzen. Er selbst hätte zu Beginn seines Studiums 1971 in Freiburg erst einmal „eine Bude suchen“ müssen und dann eine Bleibe gefunden, die im Sommer 110 und im Winter aufgrund der Heizkosten 20 Mark mehr gekostet hätte. „Dafür hatte ich im Sommer keinen Kühlschrank – im Winter konnte ich dafür das Fensterbrett für Milch und Butter nutzen“, so Schareck.

Uni-Rektor hofft auf Nachwuchs im Nest

Dass diese Zeiten lange vorbei sind und die Studenten von heute mehr Komfort wollen und bekommen, davon zeugten beim Richtfest viele Bilder, die das künftige Innere des Studinestes erahnen lassen. Rektor Schareck ist überzeugt, dass diese Form der Unterkunft nicht nur gut angenommen wird, sondern vielleicht sogar zum Nachwuchs für die Universität beiträgt. „Denn ein Nest ohne Eier – das ist schwer vorzustellen“, erklärte er schmunzelnd.

Claudia Labude-Gericke