Richtfest für neue Kita in Bentwisch – was noch für Familien geplant wird

Bentwisch

Beherzt haut Lasse immer wieder mit dem Hammer auf den Nagel. Dass nicht jeder Schlag trifft, stört den Jungen nicht. Bauarbeiter zu werden – ja, das könne er sich vorstellen, erklärt der Knirps. Die Profis, die drumherum stehen und lächelnd zuschauen, freuen sich über die willige Nachwuchs-Fachkraft.

Sie selbst sind gerade dabei, die Kita in Bentwisch fit für die Zukunft zu machen. Zwischen den Bestandsgebäuden – einem alten Gutshaus sowie modernen Anbauten – entsteht ein mehrgeschossiger Lückenschluss. Am Freitag stand das Richtfest an. „Das wird wunderbar“, freut sich Anja Hey, Leiterin der Kita in Trägerschaft des Arbeiter-Samariter-Bundes. Ab dem Sommer soll das „Zwergenhaus“ seinem Namen dann zumindest räumlich nicht mehr entsprechen – und Platz für viele Kinder bieten.

Nach den Sommerferien zieht der Hort mit ein

Für Planer Andreas Krüger und den Bautrupp herrscht Zeitdruck. Schließlich geht es nicht nur darum, für Krippe und Kita mehr Platz zu schaffen. „In den Neubau zieht nach den Sommerferien auch der Hort mit ein. Gerade nutzt der das alte Schulgebäude, das aber auch für den Unterricht gebraucht wird“, sagt der Architekt. Denn Bentwisch wächst. Vor allem Familien ziehen in die Gemeinde, die direkt an die Hansestadt grenzt. „Wir mussten leider immer schon Anträge ablehnen“, sagt Anja Hey. Derzeit könnten 147 Kinder im Hort, 97 im Kindergarten und 38 in der Krippe betreut werden. Der Erweiterungsbau ermögliche neben dem Einzug der Hortkinder auch zwölf zusätzliche Krippen- und 15 weitere Kindergartenplätze.

Zur Galerie Im Ortskern von Bentwisch wird an die Kita angebaut. Dadurch sollen ab Sommer mehr Kinder betreut und auch die Hortkinder mit aufgenommen werden können.

Sieben Gruppenräume, ein moderner Pausenraum für die Erzieher und ein großer Speisesaal mit Glasfassade und viel Holz sollen im rund 1000 Quadratmeter großen Neubau entstehen. Vier Millionen Euro werden dafür investiert. „Der Landkreis unterstützt uns mit 1,4 Millionen Euro, den Rest finanziert die Gemeinde. Für uns ist es das größte Hochbauvorhaben seit Langem“, sagt Krüger, der auch ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde ist.

Weitere Kita in Klein Kussewitz möglich

Die Erweiterung soll künftige Bedarfe abdecken, sei aber dennoch mit Augenmaß geplant. „Wir wollten keinen protzigen Riesenbau, der dann vielleicht einmal nicht gefüllt werden kann, wenn die Einwohnerzahlen sinken“, so Krüger. Zudem biete das vorhandene Grundstück auch gar keinen weiteren Platz. Eine Option gebe es aber noch – und zwar im Ortsteil Klein Kussewitz, der seit 2018 zu Bentwisch gehört. „Wir werden dort den Sportplatz verkleinern. Er ist einfach zu groß und wird in der Form nicht genutzt“, erklärt der Bürgermeister. Ein Bolzplatz auf der halben der aktuellen Fläche müsse künftig reichen. Das gewonnene Grundstück soll dann nicht für Wohnungen, sondern für die Gemeinde genutzt werden. „Entweder für ein Gemeinschaftshaus, eine Kita oder für die Feuerwehr, die erneuert werden muss.“

Eine weitere Baumaßnahme sei zudem an der Bentwischer Grundschule geplant: Neu- und Altbau stehen derzeit noch getrennt und sollen durch einen Verbinder zusammengeführt werden. „Dort wäre dann beispielsweise auch Platz für einen Kreativbereich“, sagt Andreas Krüger. Derzeit scheitere dieser Plan aber am Geld. „Wir wollen in und für die Kinder der Gemeinde investieren – aber alleine schaffen wir das nicht“, so der Bürgermeister, der dabei auf erneute Unterstützung vom Kreis hofft.

Von Claudia Labude-Gericke