Richtfest für neues Polizeigebäude in Sanitz

Sanitz

„Ein Dach wird getragen, nicht nur auf Balken, denn Stahl und Beton können auch viel halten“, liest Michael Blohm von der Peene Bau mbH den Richtspruch vor. „Wir betrachten diesen Bau mit Stolz – auch ohne einen Sparren Holz.“ Am Dienstag ist in Sanitz ( Landkreis Rostock) das Richtfest für das neue Polizeigebäude gefeiert worden. Im ersten Quartal 2021 sollen hier etwa 60 Mitarbeiter aus Polizeirevier und Kriminalkommissariat ihre Büros beziehen. Außerdem werden in der neuen Wache auch zwei Gewahrsamszellen und eine Asservatenkammer Platz finden.

„Alles läuft nach Plan“, sagt Bauleiter Lutz Klinkmann. „Der Rohbau wird in diesem Monat fertiggestellt, dann fangen die Dachabdichtungsarbeiten an. Außerdem stehen die Fassadenarbeiten an“, zählt er auf. „Und wir hoffen auf einen schnellen Einbau der Fenster, das ist die Voraussetzung für den Innenausbau.“ Der milde Winter sei für den Baufortschritt von Vorteil. „So wie in diesem Jahr konnten wir noch nie durcharbeiten. Wir haben eigentlich gar keine wetterbedingten Pausen gehabt“, sagt der Bauleiter. „Wenn, dann mal wegen Feuchtigkeit durch den Regen. Frost spielte keine Rolle.“

Heringsdorf ist Vorbild

Im August 2019 war die Grundsteinlegung – dass nun schon das Richtfest für den Rohbau stattfindet, liegt auch daran, dass der Bauleiter sich an einem bereits bestehenden Polizeigebäude dieser Art orientieren kann. Das Sanitzer Gebäude wird nach dem Vorbild des 2017 eingeweihten Usedomer Insel-Reviers in Heringsdorf gebaut – das spart Zeit und Geld. „Ich war auch da schon beteiligt“, sagt er.

Auch Stefan Herold, Baudezernent vom zuständigen staatlichen Bau- und Liegenschaftsamt Rostock, ist zufrieden. „Das Klinkern der Fassade hat sogar schon begonnen, insofern sind wir sogar etwas schneller als gedacht“, sagt er. 6,1 Millionen Euro kostet das neue Revier im Gewerbegebiet Bollbrügge.

Polizei freut sich

Für die Bewirtschaftung des Gebäudes ist nach der Fertigstellung das Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt Greifswald zuständig. Die Sanitzer Polizei ist Nutzer des Gebäudes. Zu ihnen gehört Polizeihauptkommissar Lars Abrutat. „Ich habe mir im letzten Jahr schon einmal den Mutterbau in Heringsdorf angesehen und konnte mir gar nicht vorstellen, auch einmal in einem solchen Gebäude zu arbeiten“, sagt er. „Das ist schon echt ein schönes Gebäude. Ich freue mich vor allem für die Kollegen hier, dass sie bald umziehen dürfen.“

Revierleiter zufrieden

Auch Marek Gaca, der bei der Grundsteinlegung des Dreigeschossers als neuer Revierleiter in Sanitz ins Amt eingeführt wurde, kann den Umzug kaum erwarten. „Ich schaue regelmäßig vorbei und informiere mich über den Baufortschritt“, sagt er lachend. „Ich bin zuversichtlich, dass alles weiterhin nach Plan läuft. Dieser Bau ist funktional und geräumig.“ Die neue Dienststelle sei gut für die Arbeitsqualität und Zufriedenheit der rund 60 Kollegen. „Sie warten schon seit Jahren darauf und müssen bisher mit einem Containeranbau zurechtkommen“, sagt er. „Dieses Gebäude ist natürlich auch gut für das Erscheinungsbild der Polizei“, betont der Revierleiter. „Jetzt haben wir genug Platz für die Lagerung von Einsatzmaterial, wir können auch mal eine kleine Küche einrichten und haben genug Parkplätze.“

Der Revierleiter, der von der Bereitschaftspolizei über das Spezialeinsatzkommando (SEK) und den Führungsstab im Polizeipräsidium in Waldeck schließlich zurück an die Basis in Sanitz gekommen ist, ist zufrieden mit seiner neuen Arbeitsstelle. „Das Arbeiten mit den Kollegen und der Gemeinde ist angenehm“, sagt er. „Wir sind eine gut funktionierende Dienststelle und freuen uns auf den Umzug.“

Von Katharina Ahlers