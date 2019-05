Kavelstorf

Mehrere Tage sind seit der Veröffentlichung des Artikel Grünes Licht für XXL-Windräder vergangen und es gibt keine Reaktionen, keinen Aufschrei gegen diese Riesen-Umweltzerstörung. Keiner der zahlreichen Oberbürgermeisterkandidaten positioniert sich gegen diesen Wahnsinn vor den Toren Rostocks.

Lediglich die Tourismusindustrie hat Bedenken. Die Touristen kommen aber nur für 4 oder 5 Tage nach Warnemünde und dann vielleicht kein zweites Mal. Wir Bewohner der Region haben aber diese blinkenden Ungeheuer dann den Rest unseres Lebens vor der Nase, statt den Anblick auf das Meer zu genießen.

Große Teile Mecklenburg-Vorpommerns wurden in den letzten fünf Jahren mit Hilfe der Politik und eines technisch völlig inkompetenten Ministers für Energie zu einer einzigen Industrielandschaft gemacht – gegen den Willen der Bewohner, gegen den Naturschutz, gegen jede Vernunft. Es genügt ein kleiner Aufkleber „Testanlage“ und sofort erteilt die Politik auf jeder möglichen und unmöglichen Fläche die Genehmigung zum Bau mittels Zielabweichungsverfahren.

Bei der Errichtung von Windkraftanlagen im Meer wird Lärm von bis zu 160 Dezibel erzeugt, der sonst nur als Waffe in Seekrieg eingesetzt wird und sämtlichem Leben im Umkreis schadet. Jahrtausende alte Vogelzuglinien werden von den Tieren gemieden beziehungsweise zur Todesfalle. Ein wahrlich modernes, grünes Image unserer Region.

Es ist sehr traurig, dass man als Argumente gegen entfesselten Kapitalismus, Gigantismus und Umweltzerstörung jedes Mal die Vögel, Fledermäuse und Fische bemühen muss. Argumente, die die Gesundheit und Lebensqualität der Menschen betreffen, haben leider keinerlei Chance, gehört zu werden. Dieses wird besonders in den betroffenen Dörfern in unserem Land deutlich, in denen weder Bewohner noch örtliche Politik Einfluss auf die Entscheidungen von Land und Bund haben.

Reinhard Klement