Riesenrad, Parks und Parkhäuser : So soll Warnemünde sich entwickeln

Warnemünde

Wohnbebauung, Verkehr, Tourismus oder Umweltschutz: Wie soll Warnemünde sich zukünftig entwickeln? Seit 2011 gehen das Büro für Stadt- und Regionalplanung ( BSR) und das Rostocker Stadtplanungsamt dieser Frage nach. Das Ziel: Ein Strukturkonzept, an der sich die Verwaltung für die bauliche Entwicklung des Ostseebades orientieren kann.

Nach zahlreichen vergeblichen Versuchen in der Vergangenheit, startet die Stadt in diesem Jahr einen neuen Versuch. Erste Ergebnisse eines Bürgerbeteiligungsformates kann man im Rahmen einer Aktiv-Ausstellung im Warnemünder Gemeindehaus sehen.

Schürfwunden im Ostseebad

Stefan Krohn hat eine große Schürfwunde am Knie. Der passionierte Jogger ist nämlich bei seiner gewohnten Runde vom Friedhof in Richtung Diedrichshagen in Gedanken versunken und auf dem unebenen Weg über einen Stein gestolpert. „Das war war nicht schlimm aber es steht symbolisch für den Zustand der Wege nach und von Warnemünde heraus“, sagt der 33-Jährige.

Er hat Ideen für das Ostseebad und diese auch beim BSR eingereicht. „Seit Jahren habe ich ein ausgeprägtes Notizsystem.“ In Ordnern sammelt er Gedanken zu unterschiedlichsten Themen – so auch zu seinem Heimatort. „Als ich hörte, dass Bürger sich an der Entwicklung von Warnemünde beteiligen sollen, habe ich mir den Warnemünde-Ordner geschnappt und meine Notizen zusammengefasst.“ Herausgekommen ist eine zehnseitige Abhandlung, in der Krohn mit den Kernpunkten Verkehr und der Mittelmole abrechnet.

Stefan Krohn hat über die Jahre akribisch notiert, was ihn in Warnemünde stört. Er hat für die Aktiv-Ausstellung ein zehnseitige Abhandlung eingereicht. Quelle: Moritz Naumann

Umfang führt zu Enttäuschungen

Krohn ist einer von etwa 30 Menschen, die dem BSR ihre Ideen zur Entwicklung des Ostseebades zugesendet haben. „Der Großteil kommt von Anwohnern aus Warnemünde. Und das ist so viel, wir mussten komprimieren und können gar nicht alles zeigen“, sagt Wolfgang Oehler vom BSR. Dadurch könne es zu Enttäuschungen kommen – so etwa bei der Warnemünderin Annette Boog.

Sie ist die Sprecherin der Bürgerinitiative „Rettet den Küstenwald“. Neben den bereits im Ortsbeirat und auch in der OSTSEE-ZEITUNG vorgestellten Plänen für die zukünftige Verkehrsführung in der Parkstraße steht für die Bürgerinitiative vor allem eines im Zentrum der Ortsteilentwicklung: Warnemünder soll grüner werden. „Und grün bedeutet nicht grün angestrichener Beton“, untermauert sie ihre Forderung.

In der Vorhölle der Erbärmlichkeit

Die Bürgerinitiative hat einen Beitrag der Süddeutschen Zeitung mit der Überschrift „In der Vorhölle der Erbärmlichkeit“ eingereicht. Dieser thematisiert die Entwicklung von ehemals grünen Stadtoasen zu grauen Betonwüsten und soll in der Ausstellung zum Nachdenken anregen. „Wir wollen das Naturerbe von Warnemünde erhalten“, sagt Boog. Jedoch sei ihr schon vermittelt worden, dass es schwer werde, dafür noch Platz zu finden.

Dr. Rolf Strenziok, Annette Boog und Sigrid Jäckel von der Bürgerinitiative "Rettet den Küstenwald" fordern eine grüne Entwicklung des Ostseebades. Quelle: Moritz Naumann

Auch die Interessengemeinschaft „Alter Fährhafen“ hat gemeinsam mit dem Tourismus-, Handels- & Gewerbeverein einen Beitrag zu der Ausstellung geleistet. Im Zentrum steht eine alte Idee. Denn schon 2014 präsentierte sie ihre als „Conexeum“ bekannten Entwurf zur Bebauung der Mittelmole. Dieser fokussierte die Transformation des Rostocker „Filetgrundstückes“ zu einem touristischen Anziehungspunkt.

Eine Markthalle wie in Lissabon

Die ehemals zentral geplante Wohnbebauung sollte dabei nur ein Nebenaspekt sein. Eine Parklandschaft soll einen großen Rundbau umrahmen, in dem Veranstaltungen und Ausstellungen stattfinden und Vereine, Gastronomie und Geschäfte einen Platz finden.

Ergänzend greift die Bürgerinitiative die Idee von Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen, der nach dem Stop der Mittelmolenplanungen den Bau einer großen Markthalle angeregt hatte, auf. So führt sie Beispielbauwerke aus Städten wie Budapest, Valencia, New York, Lissabon oder auch Stuttgart an, die „konsequent im architektonischen Einklang mit ihrem jeweiligen Umfeld erbaut wurden“, wie es in den Unterlagen der Interessengemeinschaft heißt.

Das „Conexeum“ in einem Modellentwurf, der bereits 2014 einmal vorgestellt wurde. Quelle: Bürgerinitiative Alter Fährhafen

Riesenrad statt Wohnbebauung

Stefan Krohn sieht übrigens viel Konfliktpotenzial in der Mittelmolenplanung. Er fordert einen kompletten Verzicht auf Wohnungen. „Es könnte ein Bereich sein, in dem man ein dauerhaftes Riesenrad aufstellt, attraktives Gewerbe ansiedelt, wo junge Erwachsene bis spät in die Nacht in einer Großraumbar verweilen können.“

Überall dort, wo Gewerbe und Privatwohnungen aufeinandertreffen, komme es nämlich zu Konflikten. „Das sieht man ja am Leuchtturm oder Am Strom, wo es ständig Beschwerden wegen Lärmbelästigung gibt“, sagt Krohn. Laut dem Amt für Stadtplanung wird es für die Mittelmole noch ein separates Beteiligungsformat geben.

Strukturkonzept bis 2021

Die Aktiv-Ausstellung ist eines von vielen Formaten, die dazu beitragen sollen, der Rostocker Bürgerschaft 2021 ein Strukturkonzept für das Ostseebad vorlegen zu können. Die umfangreiche Bürgerbeteiligung, die noch um Debattierrunden, Quartiersgespräche und Diskussionsforen ergänzt wird, soll verhindern, dass es abermals zum Scheitern eines langfristig angelegten Strukturkonzeptes kommt.

Aktiv-Ausstellung und Termine Die Aktiv-Ausstellung ist für Interessierte vom 5. bis 16. September von 14 bis 19 Uhr im Gemeindehaus am Kirchenplatz 4 geöffnet. Aufgrund der Corona-Bedingungen ist der Zutritt begrenzt. Auch online kann man sich über alte und neue Ideen informieren (strukturkonzept-warnemuende.de) und dem BSR in einem Chat Fragen stellen. Im Rahmen der Ausstellung kann man außerdem an verschiedenen Diskussionsforen teilnehmen. Die Termine: Montag, 7. September – 15 Uhr – Thema: Wohnen in Warnemünde / 17.45 Uhr – Städtebau und Ortsbild Dienstag, 8. September, 15 Uhr – Städtebau und Ortsbild / 17.45 Uhr – Verkehr und Mobilität Mittwoch, 9. September, 16 Uhr – Tourismus und Kreuzfahrt / 18 Uhr – Wirtschaft und Gewerbe Donnerstag, 10. September, 17.45 Uhr – Wohnen und Infrastruktur Freitag, 11. September, 14.30 Uhr – Umwelt- und Klimaschutz / 17.30 Uhr Verkehr und Mobilität

Von Moritz Naumann