Riesige Feuerqualle: Wiro und Rostocker Zoo enthüllen neues Wandbild

Rostock

Die Feuerqualle: schön anzusehen, aber kaum zum Streicheln geeignet. Wer sich trotzdem für das Tier begeistert, hat nun in der Südstadt viel zu bestaunen. Denn am Dienstag enthüllten die Wiro und der Rostocker Zoo ein Wandbild des Meeresbewohners. Die Rostocker Künstlerin Ina Wilken arbeitete zwei Monate lang im Auftrag der Wiro an dem Bild.

Das Riesengemälde ist 150 Quadratmeter groß und an einem Wohnhaus der Wiro an der vielbefahrenen Nobelstraße zu sehen. „Für uns ist das sehr schön“, sagte Zookuratorin und baldige -direktorin Antje Angeli. „Dadurch wird der Zoo in Rostock mehr präsent und besser sichtbar für Bürger und Besucher.“

Zwei Monate mit Malarbeiten verbracht

Von der ersten Idee bis zur Fertigstellung des Bildes vergingen sechs Monate, erzählt Ina Wilken. Ein so großes Werk zu malen, sei nicht einfach – die gemalte Qualle ist 30-mal so groß wie ihr reales Gegenstück. „Es braucht viel Erfahrung und gute Vorbereitung im Atelier“, erklärt sie. „Ich muss vorher schon wissen, mit welchen Farben ich arbeite und kann nicht vor Ort anfangen, etwa Blautöne zu mischen.“ 140 Liter Farbe brauchte die Künstlerin insgesamt.

Für Wilken war das exakte Visualisieren des fertigen Bildes besonders wichtig. Als Hilfsmittel nutzte sie Schlagschnur, Meter-Raster und für Details Papierschablonen. Die Künstlerin bemalte die Wand des 16 Meter hohen Wohnhauses mit Pinsel und Acrylfarbe, die meiste Zeit alleine. „Für einige Arbeiten habe ich mit meinem Partner gearbeitet, weil man manchmal vier Hände braucht.“

Von Anfang Mai bis Ende Juni dauerte der Malprozess – eine angenehme Jahreszeit zum Malen. Als sie das Eisbärenhochhaus beim Südstadtcenter vor fünf Jahren bearbeitete, sei es Dezember gewesen, erinnert sie sich. „Das war so kalt, dass man ständig Angst hatte, sich was wegzuholen.“

Das „Eisbärenhochhaus“ ist schon seit fünf Jahren ein Hingucker in der Südstadt. Quelle: Anh Tran

Mit dem Ergebnis in der Nobelstraße ist sie zufrieden. Durch spezielle Lasuren und Acrylatbeschichtungen soll das Werk noch lange wind- und wetterfest und damit erhalten bleiben. „Hoffentlich so lange, dass wir das Verblassen gar nicht mehr erleben“, scherzt Wilken.

Langjährige Zusammenarbeit zwischen Wiro und Zoo

Das Gebäude in der Nobelstraße wurde nicht zufällig gewählt, erklärt Wiro-Geschäftsführer Ralph Zimlich. Die Grundvoraussetzungen für potenzielle Verschönerungsorte: Die Außenwand werde ohnehin saniert und sie müsse gut sichtbar sein. „Wir wollen ja, dass die Öffentlichkeit mitbekommt, wie gut der Zoo ist.“ Die Kunstwerke seien auch ein Dankeschön für die langjährige Zusammenarbeit, so Zimlich.

Zoodirektor Udo Nagel zeigte sich ebenfalls erfreut: „Wir sind der Wiro sehr dankbar, dass sie öffentliche Kunstwerke dieser Art ermöglicht.“ Die Kunstprojekte seien immer eine schöne Gemeinschaftsarbeit zwischen allen Beteiligten, findet er.

Verschönert das Parkhaus in der August-Bebel-Straße: das Wandbild zweier Orang-Utans. Quelle: Anh Tran

Neben einem Hochhaus am Südstadtcenter und dem aktuellen in der Nobelstraße verzierten Ina Wilken, die Wiro und der Rostocker Zoo bereits ein Parkhaus in der August-Bebel-Straße. Dort sind zwei große Orang-Utans zu sehen.

Viele Quallenarten im Rostocker Zoo

Der Rostocker Zoo hält und züchtet seit 2012 – mit der Eröffnung des Darwineums – zahlreiche Quallenarten. Mit der nicht einfachen Haltung machte sich der Zoo international einen Namen. Rund 25 Arten sind für die Besucher ausgestellt. Darunter Wurzelmund-, Spiegelei- oder Kompassquallen. Diese Vielfalt habe der Zoo den Rostocker Bürgern näherbringen wollen, erzählt Kuratorin Antje Angeli. Auch wenn Feuerquallen nicht zu den Arten gehören, die Besucher im Zoo bestaunen können – „Das ist ein sehr passendes und perfektes Motiv.“

Für die Zukunft hat Künstlerin Ina Wilken noch zahlreiche Ideen, über die sie noch nicht detailliert sprechen möchte. Wenn sie durch Rostocks Straßen gehe, sehe sie viele Möglichkeiten. „Großkatzen finde ich noch sehr interessant“, verrät Wilken. Außerdem wünscht sie sich, ein Bild für die Bundesgartenschau 2025 malen zu dürfen.

Von Anh Tran