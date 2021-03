Rostock

Maximalversorgung mit minimalem Personaleinsatz? An der Rostocker Universitätsmedizin rumort es derzeit gewaltig. 44 Chefärzte und Mediziner verschiedenster Abteilungen der Klinik haben sich jetzt mit einem Schreiben an Aufsichtsrat und Vorstand gewandt. Kernpunkt ihrer sogenannten „Risikomeldung“: Der von den Gremien verordnete Sparkurs gehe zulasten des Personals und der Patienten.

Schon 2019, als die Klinik nach Jahren der schwarzen Zahlen ein Minus von 30 Millionen Euro machte, wurde die Sanierung angeordnet. Die Mediziner beklagen jetzt, dass sich die „nicht erkennbare medizinische und investive Strategie“ der Vergangenheit durch massive infrastrukturelle Defizite an allen Standorten der UMR nur noch verschlimmert hätte. Das führe zu erhöhten Risiken für die Patienten in der interdisziplinären Krankenversorgung. Diesen Problemen mit kurzfristigen, rein wirtschaftlichen Sanierungsmaßnahmen zu begegnen, sei der falsche Weg.

„Schwarze Null um jeden Preis geht nicht“

„Universitätskliniken haben ein strukturelles Problem, sind bis auf wenige Ausnahmen alle unterfinanziert“, sagt Prof. Clemens Schafmayer, einer der Unterzeichner des Schreibens. Keiner der Chefärzte wehre sich gegen eine „Sanierung mit Augenmaß. Aber wir wollen mit unseren Bedenken gehört werden“, so der Direktor der Abteilung für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Transplantationschirurgie.

Ein solcher Schulterschluss der Chefärzte, wie er jetzt erfolgt, sei bisher einmalig an der UMR und zeige, dass alle bereit seien, mitzuarbeiten. „Aber die schwarze Null um jeden Preis – das geht nicht“, so Schafmayer.

Neue Sparziele zu Jahresbeginn – mit massivem Stellenabbau

Anfang des Jahres seien von Seiten des Aufsichtsrates neue Sparziele kommuniziert worden. Inklusive massivem Stellenabbau. „Aber hier macht schon jetzt keiner Dienst nach Stechuhr. Gerade in Zeiten der Pandemie sind alle noch einmal mehr an ihre Grenzen und darüber hinaus gegangen“, erklärt der Chefarzt.

Die UMR hätte auch im vergangenen Jahr jederzeit ihren Versorgungsauftrag für die Bürger des Landes erfüllt und darüber hinaus sogar Patienten aus Sachsen aufgenommen, um Hilfe zu leisten. Und das unter schwierigen Bedingungen. Denn Teile des Personals hätten sich selbst bei Covid-Patienten angesteckt und seien dadurch lange ausgefallen. „In einem solchen Jahr sind manche Sparziele einfach nicht zu erreichen. Und 2021 wird ja wieder so“, sagt der Mediziner.

Selbst ein Vergleich der Wirtschaftlichkeit der UMR mit der Universitätsmedizin Greifswald sei so nicht darstellbar: „Dort gibt es schon eine modernisierte Klinik mit kurzen Wegen. Wir haben hier eine Innere Medizin, die abbruchreif ist und sind zudem auf fünf Standorte verteilt. Da braucht man Personal und Geräte eben teilweise mehrfach oder hat lange Transportwege“, nennt Prof. Schafmayer Rahmenbedingungen, die das Sparen schwierig machen. Mit der Fertigstellung des Gebäudes für Zentrale Medizinische Funktionen in der Schillingallee könnte sich ein Teil dieser Probleme maßgeblich verbessern.

Ohne Stellenabbau geht es nicht

Die unter den Ärzten verbreitete Zahl von bis zu 50 Stellen, die in diesem Jahr gestrichen werden sollen, will Mathias Brodkorb, Aufsichtsratschef der UMR, so nicht stehen lassen. Insgesamt gebe es an der Klinik derzeit 480 ärztliche Stellen für die Krankenversorgung. In den vergangenen Jahren seien rund zehn Prozent zusätzliche Stellen geschaffen und besetzt, deren Refinanzierung durch medizinische Leistungen aber nicht in gleichem Maße gesichert worden. Und das, während die UMR parallel aus den schwarzen Zahlen in ein Defizit von 30 Millionen Euro rutschte. „Ohne Änderungen wird es nicht gehen“, erklärt Brodkorb. Die Fortführung der Sanierung sei deshalb zwingend notwendig. „Und die Covid-Pandemie macht das nicht leichter, im Gegenteil“, so Brodkorb.

Zudem fehlen der Klinik seit September schon die vom Bund vorher gewährten Ausgleichszahlungen für das Freihalten von Betten und Kapazitäten für Covid-Patienten, weil diese nur noch für Kliniken in Gebieten mit deutlich höherer Inzidenz gezahlt würden. Dass die UMR unter dem geringen Infektionsgeschehen der Hansestadt wirtschaftlich leide und dennoch unter schwierigen Bedingungen die Maximalversorgung sicherstellt, sei „ein Problem. Ich wünsche mir, dass der Bund hierbei wie im letzten Jahr hilft“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende.

Krisengespräch mit Ärzten, Vorstand, Aufsichtsrat

Was die Zukunft der Rostocker Klinik und deren Sanierung angeht, hätte es am Mittwoch ein Gespräch mit dem Vorstand und einigen Chefärzten gegeben, bei dem Missverständnisse ausgeräumt und Perspektiven aufgezeigt werden konnten, sagt Brodkorb. Gemeinsam wolle man die Klinik in den nächsten drei bis vier Jahren in die schwarzen Zahlen bringen, ergänzt der Vorstandsvorsitzende Prof. Christian Schmidt. Nach seinem Amtsantritt 2014 hatte er das schon einmal geschafft, war dafür unter anderem als „Manager des Jahres“ ausgezeichnet worden.

Der Jahresabschluss für 2020 liege zwar noch nicht vor, würde aber mit einem Minus zwischen 20 und 22 Millionen erwartet. Immerhin eine Verbesserung – „und das trotz Pandemie, bei der alle Mitarbeiter noch einmal über sich hinausgewachsen sind, wofür ich höchsten Respekt zolle“, so Schmidt.

Für die Zukunft sieht der Vorstandschef noch genügend Einsparpotenzial. Unter anderem durch die Verbesserung der Infrastruktur. Was die Personalsituation angeht, sei man in Gesprächen mit dem Aufsichtsrat auf eine Zahl von acht Vollzeitstellen gekommen, die über den Stellenplan hinausgingen. Deshalb müsse nun geschaut werden, wie diese Arbeitsplätze bei Sicherung der Patientenversorgung abgebaut oder durch Erhöhung der medizinischen Leistungsfähigkeit doch erhalten werden könnten.

Mangelnde Kommunikation in der Krise

Schmidt bedauert, dass sich die Chefärzte zu dem gemeinsamen Appell genötigt sahen. „Da gab es sicher Fehler in der Kommunikation, auch durch die Situation der Pandemie“, so der Vorstandsvorsitzende. Normalerweise würde es regelmäßige Informationsrunden oder Vollversammlungen geben, die aufgrund der aktuellen Lage aber so nicht möglich waren. „Uns ist aber klar, dass man die Sanierung einer Klinik nur mit- und nicht gegeneinander schaffen kann“, versichert Schmidt.

Deshalb sei er so froh, dass bei dem Gespräch am Mittwoch Klärung zwischen den Beteiligten erzielt werden konnte. „Die Kunst wird nun sein, die Sanierung im vertretbaren Maße umzusetzen und dabei die Versorgungssicherheit zu erhalten“, blickt Schmidt voraus. Und die Delegation der Ärzteschaft hätte dazu ihre Unterstützung erklärt, sagt Prof. Clemens Schafmayer.

Von Claudia Labude-Gericke