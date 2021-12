Rostock

Der Hund könnte einem Science-Fiction-Film entsprungen sein, ist aber ganz real: Wenn „Spot“ auf seinen Spindelbeinen die Treppen hinaufstakst und mit seinem Greifarm Türen öffnet, spüren selbst die größten Technik-Cracks am Rostocker Fraunhofer-Institut für Großstrukturen in der Produktionstechnik (IGP) latenten Grusel. „Er ist schon beeindruckend und es ist ein Fest, mit ihm zu arbeiten. Alle Kollegen sind begeistert“, sagt Steffen Dryba.

Er ist Leiter der Gruppe Automatisierungstechnik und sowas wie „Spots“ Herrchen. Zusammen mit seinem Team bringt er dem High-Tech-Fifi „Tricks“ bei. Der Vierbeiner wird von den Ingenieuren und Mechatronikern auf Einsätze in der Industrie vorbereitet.

Neues Rekordhoch bei Roboterdichte

Ob im OP, in der Fertigungshalle, in Gärten oder Kinderzimmern: Roboter sind in unserem Alltag präsent wie nie. In der Wirtschaft hat die Roboterdichte ein neues Rekordhoch erreicht. Im Kontext von Industrie 4.0 und dem steigenden Wettbewerb auf dem Weltmarkt wird Automatisierung für Unternehmen immer wichtiger und die Technologien immer ausgeklügelter.

Der Fortschritt – in Rostock ist er durch Laufroboter „Spot“ sichtbar. Gebaut hat ihn die Hyundai-Tochter Boston Dynamics. Der Kopf fehlt, Stöckchen holen ginge trotzdem, denn dem Vierbeiner ragt ein Roboterarm aus dem Rücken. „Aber auch wenn er so aussehen mag: ‚Spot‘ ist kein Spielzeug, sondern hochtechnisch, geländegängig und mit einer Vielzahl von Sensoren ausgestattet“, sagt Diplomingenieur Steffen Dryba. Eigenschaften wie seine Kollisionserkennung prädestinieren „Spot“ für künftige Aufgaben.

Das Rostocker Fraunhofer-IGP entwickelt Konzepte für Produkt- und Prozessinnovationen, die dann zum Beispiel im Schiff- und Windanlagenbau verwendet werden. In solchen Bereichen seien stationäre Roboter verbreitet, sagt Dryba. „Spot“ wäre der erste Roboter, der mobil auf hiesigen Werften einsetzbar wäre. „Das wollen wir ausprobieren.“ Projekte gebe es bereits, die seien aber noch streng geheim. Erste Tests liefen vielversprechend. So habe sich „Spot“ bei der Detektion von Leitungslecks als gute Spürnase empfohlen.

Inspektion von gefährlichem Terrain

Künftig sollen industrielle Anwender „Spot“ zur Inspektion von gefährlichem oder unzugänglichem Terrain, zur Datenerfassung und zum Transport von Lasten verwenden. Einsatzbereich könnte zum Beispiel die maritime Wirtschaft und der Stahlbau sein, sagt Dryba.

Rostocks Robo-Dog ist nicht allein auf der Welt. International machen „Spots“ Schlagzeilen. Die Polizei von New York etwa schickte den Digi-Dog auf Streife, nach Kritik aus der Bevölkerung pfiff sie „Spot“ aber zurück. Frankreichs wichtigste Militärschule, die École Spéciale Militaire de Saint-Cyr, hat „Spot“ als Unterstützung von Infanteristen eingesetzt. Das wiederum sorgte beim Hersteller für Entsetzten. „Spot“ sei nicht dafür gedacht, als Waffe benutzt zu werden, stellte Boston Dynamics klar. Auch die Wirtschaft hat „Spot“ für sich entdeckt. Firmen setzen ihn zum Beispiel in der Baustellendokumentation ein.

Roboterhund „Spot“ vom Hersteller Boston Dynamics Quelle: Ove Arscholl

Rostocks „Spot“ darf sich aktuell noch austoben. Das Fraunhofer-Institut in der Albert-Einstein-Straße seine Spielwiese. Wenn er nicht arbeiten muss, gehen die Mitarbeiter mit ihm Gassi. Noch ist der Laufroboter dabei auf ihre Hilfe angewiesen: Er wird per Fernsteuerung gelenkt. Demnächst soll er auf eigene Pfote losziehen. Geplant sei, den Roboter autonom einzusetzen, sagt Steffen Dryba. „Die Software dafür ist da.“

„Spot“ soll für das Fraunhofer-IGP ein Türöffner sein. „Unsere Idee ist, mobile Roboter im maritimen Bereich zu etablieren. Ständig kommen neue Technologien auf den Markt und wir wollen von Anfang an dabei sein“, sagt Dryba.

Roboterdichte auf Rekordhoch Deutschland hat im vergangenen Jahr seine Spitzenposition als am stärksten automatisierte Volkswirtschaft in Europa verteidigt. Die Zahl der Industrieroboter pro 10 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stieg auf den Rekordwert von 371 Einheiten, wie die International Federation of Robotics (IFR) mitteilt. Auf Platz zwei rangierte Schweden mit 289 Einheiten. Im weltweiten Vergleich belegte Deutschland bei der auf diese Weise gemessenen Roboterdichte Rang vier hinter Südkorea, Singapur und Japan. Weltweit hat sich die durchschnittliche Roboterdichte den Angaben zufolge innerhalb der vergangenen fünf Jahre fast verdoppelt, von 66 Einheiten im Jahr 2015 auf zuletzt 126 Einheiten pro 10 000 Mitarbeiter.

Wer nun davon träumt, sich selbst so einen High-Tech-Hund anzuschaffen, sollte gut bei Kasse sein: Boston Dynamics bietet „Spot“ im Onlineshop für 74 500 US-Dollar an – allerdings mit dem Hinweis, er sei nicht für den Hausgebrauch gedacht.

Von Antje Bernstein