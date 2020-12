Weniger Düngemittel für saubereres Wasser, weniger CO2-Ausstoß, mehr Tierwohl: Die Landwirtschaft weltweit soll nachhaltiger werden – und Rostock wird dabei eine Schlüsselrolle spielen. Die Fraunhofer-Gesellschaft baut für 40 Millionen Euro eine neue Einrichtung an der Warnow und in Bayern auf. Was in Rostock erforscht werden soll und was das der Region bringen könnte.