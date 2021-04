Rostock

Ihre Songs handeln meist von großen Gefühlen wie Liebe oder Freundschaft. Doch die Mitglieder der deutschen Pop-Rock-Band „Revolverheld“ engagieren sich auch politisch, erheben ihre Stimmen gegen Fremdenfeindlichkeit und für Klimaschutz. Seit Jahren unterstützt die Hamburger Gruppe auch schon die Seenotretter der deutschen Non-Profit-Organisation „Sea-Eye“ und das Bündnis „United4Rescue“.

Am Mittwoch schauten Schlagzeuger Jakob Sinn und Gitarrist Niels Kristian Hansen deshalb in Rostock vorbei, wo gerade ein ehemaliges Versorgungsschiff für den Rettungseinsatz im Mittelmeer umgebaut wird. Voraussichtlich kommende Woche soll die „Sea-Eye4“, die vor wenigen Wochen von Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth getauft wurde, in See stechen.

Corona-Pandemie bestimmt die Nachrichtenlage

Gerade sei es natürlich die weltweite Corona-Pandemie, die die Schlagzeilen bestimmt. „Aber wir dürfen nicht vergessen, dass immer noch unzählige Menschen auf dem Mittelmeer sterben, weil es keine sicheren Fluchtrouten gibt. Ganz zu schweigen von den menschenunwürdigen Zuständen in den Auffanglagern. Es ist ein Unding, dass die Politik da nicht weiterkommt“, sagt Niels Kristian Hansen.

„Es ist deshalb ganz toll, dass es zivile Projekte gibt, die das in die Hand nehmen und leisten, was die Politik nicht schafft“, lobt der Musiker auch mit Blick auf die große Crew, die derzeit in Rostock auf der „Sea-Eye4“ arbeitet. Zur Unterstützung der Seenotretter nutze die Band nicht nur ihre Reichweite, sondern helfe auch finanziell, erklärten die beiden „Revolverhelden“.

Die Kosten für den Kauf und Umbau des 55 Meter langen ehemaligen Versorgungsschiffes „Oil Express“, das jetzt als „Sea-Eye4“ fungiert, betragen laut der Organisation rund 1,15 Millionen Euro. Die Summe wurde maßgeblich vom Bündnis „United4Rescue“ finanziert, das von der evangelischen Kirche initiiert wurde.

In der Hansestadt, wo das Schiff seit November liegt, müsse zumindest keine Liegegebühr gezahlt werden. Auch die Unterkunft der ehrenamtlichen Crewmitglieder, die in einem Hostel schlafen, ist laut Michael Schwickart gesponsert. Wie der 2. Vorsitzende von „United4Rescue“ erklärt, sei die geplante Mittelmeermission noch um einiges teurer als der Umbau des Rettungsschiffes.

Viele Hilfsorganisationen haben aufgegeben

„Am liebsten wäre uns allen, wenn wir morgen schon überflüssig wären“, so Schwickart. Doch das Gegenteil sei derzeit der Fall. Waren es vor wenigen Jahren noch bis zu 13 Schiffe ziviler Organisationen, die sich um die Rettung von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer kümmerten, „sind wir heute fast alleine“. Viele nicht-staatliche Organisationen hätten im Lauf der Zeit aufgeben müssen. Unter anderem, weil ihre Rettungsschiffe immer wieder festgesetzt werden und es sowohl Zeit als auch Geld kostet, diese vor Gericht wieder frei zu bekommen. Währenddessen würden Zehntausende Menschen auf dem offenen Meer sterben oder zurück nach Libyen gebracht, wo laut Schwickart „Misshandlungen, Folter und auch Vergewaltigung“ auf sie warten.

Er fürchtet, dass das sogar hierzulande politisch gewollt sei. „Nicht nur, weil dann keine Geflüchteten kommen. Sondern auch, weil es abschreckt.“ Die Hilfsorganisationen zur Seenotrettung werden immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, durch ihr Handeln Menschen zur Flucht zu animieren.

Kapitän steht vor Triage-Entscheidung

Wie viele Geflüchtete die „Sea-Eye4“ aufnehmen kann, wird sich im Einsatz zeigen. An Deck wurden mehrere Container aufgestellt, die sowohl als Unterkunft für die Crew als auch zum Witterungsschutz für die Geflüchteten dienen, aber auch die Möglichkeit für Körperhygiene bieten. Auch ein Hospital sowie eine Küche, die für die Versorgung vieler Menschen ausgelegt ist, wurden in den letzten Monaten errichtet.

Kapitän Christoph Kues wird das Schiff nicht nur ins Mittelmeer bringen, sondern dort auch an Bord bleiben. „Die Entscheidung, wie viele Menschen man aufnehmen kann, damit das Schiff noch manövrierfähig bleibt oder wohin man als erstes steuert – das ist nichts anderes als Triage“, also das Abwiegen von Überlebenschancen. „Das ist sehr belastend und viele können sich das nicht vorstellen“, gibt Kues Einblick in seinen Verantwortungsbereich. Dass er die Aufgabe annimmt, steht für den erfahrenen Kapitän außer Frage. Schließlich stecke in jedem Seemann auch das tiefe Bewusstsein, Menschen in Not zu helfen.

Von Claudia Labude-Gericke