Die Bands Silly und City gehen im April gemeinsam mit „Maschine“ von den Puhdys und Sängerin Julia Neigel auf Rocklegenden-Tour. Vorab haben sie jetzt ein Wohnzimmerkonzert vor 50 Gästen in Sanitz (Landkreis Rostcok) gespielt. Die Tournee beginnt am 2. April in der Stadthalle Rostock.