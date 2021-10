Vier Bands, eine Bühne: Das erste der von zwei „Rocktails“-Konzerte fand am Freitag im Rostocker Moya statt. Mit dabei: Five Men on the Rocks, Bad Penny, Jackbeat und die Max Zeug Springsteen Tribute Show. OZ-Leser hatten Karten gewonnen und waren im Konzert und auch hinter der Bühne – ein einmaliges Erlebnis.