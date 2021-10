Rövershäger Grundschüler sammeln 850 Kilogramm Äpfel in Wiethagen

Rövershagen

Aufgeregte Kinder mit grünen Eimern in der Hand laufen über den Obsthain in Wiethagen. Für die Kleinen der Kita „Heidehummeln“ und die Großen der Rövershäger Grundschule ist Apfelfest. Heute wird gesammelt, was die Eimer aushalten und die Erzieher tragen können.

„Die Apfelwiese ist einen Hektar groß. Das Besondere hier: Es sind noch ganz alte Apfelsorten dabei“, sagt Angelika Stoll vom Rostocker Stadtforstamt. Vor zehn Jahren erwachte die versteckte Obstwiese aus ihrem Dornröschenschlaf. Grund war das Hochwasser im Jahr 2011. Viele Fichten fielen ihm zum Opfer. Doch das Positive daran, ein spannender Lebensraum kam zu Tage. Mehr als 100 Obstbäume wachsen hier in der Rostocker Heide.

Spärliche Ernte in diesem Jahr

Aus dem wertvollen Fund entwickelte sich vor sechs Jahren das Apfelfest. Seitdem wird an einem Donnerstag im September gesammelt. „So kamen an einem Tag in den vergangenen Jahren zwischen zwei und vier Tonnen Äpfel zusammen“, sagt Angelika Stoll.

Lesen Sie auch: Überblick mit Karte zu Mostereien in MV: Hier bekommen Sie Saft aus Ihrem Obst

Doch dieses Jahr ist ein schlechtes Apfeljahr. Die Ernte fällt spärlich aus. Fruchtsaftmeister Benjamin Peters (37) von der Satower Mosterei weiß warum: „Die letzten Jahre waren zu trocken, dann war Frost in den Blüten und durch das nasskalte in diesem Jahr konnten weniger Bienen bestäuben.“ Dennoch sammeln die Kinder in Wiethagen 850 Kilogramm des schmackhaften Kernobstes.

Susanne Schumacher vom BUND (links) und Angelika Stoll (Stadtforsamt) erklären Louis Pingel (9) und Pauline Eck (8), dass Äpfel in der Natur nicht immer perfekt aussehen. Quelle: Dietmar Lilienthal

Darunter sind Sorten, die märchenhafte Namen tragen, wie Schneewittchenapfel oder Roter Prinz, aber auch der gelbe und rote Boskop und Hasenköpfe. „Es ist ein superschönes Projekt. Die Kinder haben Riesenspaß bei der Apfelernte“, sagt Angelika Stoll. Neben Spaß an der frischen Luft, lernen sie aber auch eine Menge über die Natur. „Die Kinder suchen nach dem perfekten Apfel, der aussieht wie im Supermarkt. Hier lernen sie, dass auch der Apfel mit einer Stelle schmeckt und es nicht so aussieht, wie der Garten am Haus oder der Schrebergarten“, sagt Susanne Schumacher vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland in Rostock. Aber allein für diesen Aha-Effekt bei den Kindern, habe sich das Projekt schon gelohnt.

Alte Apfelsorten auch für Allergiker verträglich

Da der Obsthain ein Eldorado für Insekten wie Bienen, Schmetterlinge, Käfer und Spinnen ist, erfahren und erleben die Apfelsammler auch eine Menge über Tiere und den Kreislauf des Lebens. „Zum Beispiel dass auch Totholz wichtig und in der Natur alles wiederverwertet wird“, sagt Susanne Schumacher. Der Vorteil an den alten Apfelsorten sei, dass sie auch für Allergiker verträglich sind.

850 Kilogramm Äpfel haben die Kinder dieses Jahr gesammelt. Quelle: Dietmar Lilienthal

Höhepunkt des Festes ist, dass alle Äpfel zu Saft gepresst und anschließend der Saft getrunken wird. Dafür kommt die mobile Apfelpresse aus Satow einen Tag später, am Freitag, zu den Rövershäger „Heidehummeln“. In diesem Jahr wurden so aus den 850 Kilogramm Äpfeln 645 Liter Apfelsaft gewonnen. „Das ist eine schöne Sache. Die Kinder sehen so, was mit ihren Äpfeln passiert und wie daraus handwerklich etwas hergestellt wird“, sagt Benjamin Peters, Inhaber der Satower Mosterei. Einige würden sich erst nicht trauen, etwas von dem frischen Saft zu probieren, wollen dann aber mehr und mehr.

Lesen Sie auch: Apfelfest in Reddelich: So bestimmt ein Pomologe die Apfelsorte

Der Saft wird dann an die Eltern verkauft. „Er ging dieses Jahr am selben Tag noch weg“, sagt Susanne Schumacher. Unterstützt wird das Projekt auch von der Gemeinde in Rövershagen. Sie stellt kostenfrei Strom und Wasser für die mobile Mosterei zur Verfügung. Na dann bleibt nur zu hoffen, dass nächstes Jahr wieder mehr Äpfel geerntet werden können.

Von Stefanie Adomeit