Frisch zubereitet, regional und dennoch bezahlbar – das wollte Rövershagens Bürgermeisterin Verena Schöne für die Schüler ihrer Gemeinde. Fünf Jahre lang hat sie für eine eigene Schulküche gekämpft: Ministerien und Stiftungen wollte sie als Unterstützer mit ins Boot holen. „Alle fanden die Idee toll, aber Geld geben wollte keiner“, sagt sie. Selbst die Eltern waren skeptisch, fürchteten sie doch, dass das Mittag zu kostspielig werde.

Heute sind alle Kämpfe und Sorgen längst vergessen. Und die Mensa, in der die Schüler der Grundschule „De Likedeeler“ ihr Mittag essen, ist fertig: lichtdurchflutet, die Fensterrahmen in Gelb und Grün, die Stühle in Gelb, Grün, Rot und Orange. „Den letzten Schliff hab ich mir dann doch nicht mehr aus der Hand nehmen lassen“, sagt Verena Schöne und lacht.

Frische Mahlzeiten für einen fairen Preis

Viel wichtiger ist, dass es den Kindern schmeckt und abwechslungsreich ist. Mehr als 250 Essen werden hier von Montag bis Freitag gekocht. Zwischen zwei Gerichten können die Kinder im Vorfeld wählen, dazu gibt es ein süßes oder ein Obstdessert. 3,75 Euro kostet ein Gericht. „Wir haben ein vegetarisches und nichtvegetarisches Essen“, sagt Küchenleiter Heiko Hahn. Besonders beliebt seien aber die Nudelgerichte. „Heute gibt es Vollkornnudeln mit Spinat“, sagt der 58-Jährige.

Aber nicht nur das Frische und bevorzugte Regionale ist hier das Besondere. Der Betreiber ist das Rostocker Michaelwerk. „Heißt – hier gibt es gelebte Inklusion“, sagt Bürgermeisterin Verena Schöne. In der Rövershäger Schulküche arbeiten neben einem Koch und zwei Küchenhilfen, vier Mitarbeiter mit Handicap. Erst dieser Aspekt der Kostenersparnis hat aus der Idee einer eigenen Küche Wirklichkeit werden lassen.

Sodexo und Co. den Laufpass gegeben

Vorher versuchten die großen Anbieter wie Sodexo und Dussmann die Bürgermeisterin von sich zu überzeugen. „Aber das habe ich abgelehnt. Ich wollte frisch Zubereitetes vor Ort“, sagt sie energisch. Auch wenn die Küche nun wegen der Mitarbeiter mit Handycap noch einmal umgeplant werden musste – das Ziel einer eigenen Schulküche rückte näher und näher. „Das Spannende und Besondere war, die Planung war fertig, und erst dann wusste man, wer die Küche betreiben soll“, sagt Küchenplanerin Gabriele Kösterke.

Neben mehr Platz und Arbeitsfläche für die Mitarbeiter gibt es auch ein niedrigeres Büfett, an dem die Schüler sich Obst und Salate selbst auffüllen können. 88 Gäste haben insgesamt in der Mensa Platz. „Das Projekt hat großen Spaß gemacht, denn es steckt hier eine Menge Engagement der Gemeinde drin“, betont die Diplomingenieurin. Gebaut wurde der Schulanbau von der Rostocker Firma Montra GmbH Bauplanung.

Kinder dürfen sich ihr Essen wünschen

Küchenleiter Heiko Hahn freut sich, den Rövershäger Kindern hier ein frisches Mittagessen anbieten zu können. „Das Essen kommt gut bei ihnen an. Sie geben uns gleich eine Rückmeldung“, sagt er. Außerdem haben die Kleinen die Möglichkeit, Wünsche zu äußern. Beliebt seien neben Nudeln auch Senfei, Hähnchenfleisch, Omelett mit Pilzen oder Fischstäbchen. Neben den Schülern dürfen hier auch externe Gäste essen. Für sie kostet ein Gericht 4,50 Euro. Aufgrund der aktuellen Lage ist für sie derzeit jedoch nur ein Abholservice möglich.

Um die 3,7 Millionen Euro wurden schließlich in den neuen Anbau der Grundschule mit drei weiteren Klassenräumen, Sanitäranlagen, Mensa und eigener Küche investiert. „Das Kämpfen und die Investitionen haben sich gelohnt“, freut sich Verena Schöne.

