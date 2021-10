Rövershagen

Mensur Zlatic ist kein Unbekannter in der Karateszene. Er wurde Vizewelt- und -europameister und im ehemaligen Jugoslawien Meister. Viele Jahre trainiert er Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Rostock und im Landkreis. Neben Papendorf und Kritzmow auch in Rövershagen. Rund zehn Jahre unterrichtet er in der Sporthalle in Rövershagen Kinder und Jugendliche. Doch nun versteht der 60-Jährige die Welt in Rövershagen nicht mehr.

Als er und die Kinder die Halle zum Trainieren betreten wollen, lässt der Hallenwart ihn nicht rein. „Er hat uns rausgeschmissen. Wir könnten auch draußen trainieren“, berichtet Mensur Zlatic. Jahrelang habe er den Schlüssel gehabt, um dort mit dem Nachwuchs zu trainieren. Jeden Dienstagnachmittag wurden hier Karateübungen einstudiert. „Die Nachfrage ist riesig“, sagt er. Mit bis zu 20 Kindern trainiere er pro Stunde.

„So geht man doch nicht mit Menschen und Kindern um“

Angeregt hat den Karatekurs damals ein Lehrer. All die Jahre war er für die Schüler kostenfrei, da er als Schul-AG ausgelegt wurde. „Doch von einen auf den anderen Tag ist alles anders und wir sind für die Gemeinde Luft“, ärgert sich Mensur Zlatic. Er schrieb einen Brief ans Amt Carbäk und wollte die Sache persönlich und vernünftig klären. Doch den Bedarf sah das Amt nicht. „Das ist doch keine Art. So geht man doch nicht mit Menschen und Kindern um“, sagt der Sportler aus Ex-Jugoslawien. In Rostock trainiert er 3- bis 83-Jährige in seinem Club Modern Fight Sport.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Großmutter aus Rövershagen (Name d. Red. bekannt) bringt ihre Enkelin regelmäßig zum Training. „Er kann gut mit den Lütten. Er ist ein Kinderflüsterer“, sagt sie. Was Mensur Zlatic ärgert, die Tischtennisspieler des SV 47 dürfen trainieren, seine Kinder nicht. Er wolle keine Konkurrenzsituation, aber faires Verhalten allen Sportlern gegenüber. Doch weil die Schule den Kurs, jahrelang als AG angemeldet hatte, trainierte er die Kinder kostenlos. Jetzt soll Mensur Zlatic 72 Euro für die beiden Sportstunden pro Woche bezahlen.

Mensur Zlatics Karate-Training ist bei den Kids sehr beliebt. Quelle: Ove Arscholl

Bürgermeisterin: „Zlatic ist nicht gemeinnützig“

Bürgermeisterin Verena Schöne versteht die Aufregung nicht: „Es braucht kein Gespräch zu geben. Wir haben eine klar geregelte Gebührenordnung und die sieht für eine nicht gemeinnützige Nutzung der Turnhalle 20 Euro pro Stunde für die Kaltmiete und 16 Euro pro Stunde für die Betriebskosten vor.“ Doch das versteht Mensur Zlatic nicht: „Ich bin eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft. Das wurde vom Finanzamt auch so anerkannt.“ Das sieht Verena Schöne anders: „Er ist nicht gemeinnützig. Es ist seine berufliche Tätigkeit und er betreibt das Ganze als Gewerbe.“

Mensur Zlatic weiß aber auch, dass viele seiner Kinder diesen Sport brauchen, aber nicht alle Eltern einen Beitrag bezahlen können. „Ich bin Pädagoge. Das tut mir weh. Ich arbeite mit Herz“, sagt der Karatetrainer, der auch schon in den USA trainiert hat. „Es geht mir nicht ums Geld, sondern wie hier in Rövershagen mit den Menschen umgegangen wird“, sagt er.

„Die damalige Grundschulleiterin hatte fälschlicherweise den Karatekurs als AG angemeldet. Er kann froh sein, dass er nicht all die Jahre zuvor schon zahlen musste“, sagt Verena Schöne. Er nehme ja auch von den Teilnehmern entsprechend Gebühren. Außerdem weist die Gemeindechefin die Vorwürfe zurück, dass er und die Kinder aus der Halle geschmissen worden sind, weil er nicht zahle. „Der Grund war Corona. Zu dem Zeitpunkt durfte nicht mal Schulsport in der Halle stattfinden“, sagt sie. Aber wir haben ihnen natürlich angeboten, draußen vor der Sporthalle zu trainieren.

Karatetrainer: „Ich hätte gern eine Antwort vom Amt“

Mensur Zlatic zahlt jetzt die 72 Euro pro Woche. Dennoch fragt sich der Karateprofi, warum er den vollen Preis für die Halle zahlen muss. Denn er nutzt nicht die komplette Halle, sondern ein Drittel nutzen die Tischtennisspieler. „Ich möchte natürlich, dass sie bleiben und weiter trainieren, aber hätte gern eine Antwort dazu vom Amt. Bekomme ich aber nicht“, sagt er. Die Antwort gibt die Bürgermeisterin der OZ auf Nachfrage: „Es geht nicht um die Quadratmeter, die ich nutze. Und es ist auch nicht entscheidend, ob zwei oder zehn Kinder trainieren. Das Licht brennt, der Hallenwart muss da sein. Sportvereine aus der Gemeinde dagegen, die Kinder und Jugendliche trainieren, nutzen die Sporthalle kostenfrei.“

Und die Großmutter, deren Enkelin bei Mensur Zlatic trainiert, gibt zu bedenken: „Zehn Jahre haben unzählige Kinder die Chance gehabt, etwas zu trainieren, was der SV 47 nun mal nicht bietet. Wohlgemerkt: Es sind Grundschulkinder. Anderer Aspekt: Ich möchte wissen, was die Kommunalaufsicht dazu sagt, dass die Bürgermeisterin einem Unternehmen die Halle all die Jahre kostenlos überlassen hat.“

Von Stefanie Adomeit