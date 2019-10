Rövershagen

In der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober haben unbekannte Täter versucht, einen Geldautomaten in Rövershagen aufzubrechen. Dieser befindet sich nach Polizeiangaben auf dem Gelände von Karls Erdbeerhof in einem Stahlblechcontainer. Die Unbekannten verschafften sich Zugang in den Container und gelangten so an die Rückseite des Geldautomaten.

Fährtenhund kam zum Einsatz

Es blieb jedoch beim Versuch, Bargeld wurde nicht entwendet. Es entstand lediglich ein Sachschaden, heißt es in einer Mitteilung. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Ein Fährtenhund kam ebenso zum Einsatz. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten, sich beim zuständigen Polizeirevier in Sanitz zu melden, Tel. 03 82 09 / 440.

Von OZ