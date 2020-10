Rövershagen

30 000 Fahrzeuge bewegen sich täglich über die B 105 an Rövershagen vorbei. „So viele wie auch auf der Autobahn A 20“ , sagt Dr. Holger Janßen, Leiter des Amtes für Raumordnung und Landesplanung in der Region Rostock. Staus sind auf der Bundesstraße an der Tagesordnung.

Seit Jahren wird den anliegenden Gemeinden eine Verkehrsentlastung versprochen und nach einer zügigen Anbindung der touristischen Gebiete Fischland-Darß-Zingst an die Autobahn A 19 gesucht. Seit 2016 ist die Ortsumgehung Mönchhagen/ Rövershagen im Bundesverkehrswegeplan und soll bis 2030 für damals geschätzte 35 Millionen Euro umgesetzt werden.

Anzeige

Gutachterbüros katalogisieren Flora und Fauna

In einer Informationsveranstaltung wurde Bürgern vor einigen Tagen der derzeitige Stand des Projektes erläutert. „Wir untersuchen einen Raum von etwa 5000 Quadratmetern“, erklärt Janßen. Wo könnte eine Umgehungstrasse entlangführen? Oder was bringt eine Ertüchtigung der bestehenden Straße? „Das müssen wir klären, ganz neutral Varianten untersuchen“, so Janßen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Derzeit würden Bestandsaufnahmen im Gebiet gemacht. Zwei Gutachterbüros aus Rostock und Bützow sind beauftragt, Pflanzen, Tiere und Bodendenkmale zu katalogisieren. „Es geht natürlich auch um die Menschen, Häuser in der Nähe möglicher Trassen, um den Lärmschutz zu sichern“, erklärt Janßen.

Die Analyse der Umweltauswirkungen, möglicher Reisezeitverkürzungen werde gut eineinhalb Jahre dauern, prognostiziert der Chef des Raumordnungsamtes. Frühestens 2022 stünden Trassenalternativen fest, zu denen dann die nötigen Stellungnahmen eingeholt werden müssten. 2023 müsse dann der Bund als Geldgeber und Bauherr die Linienführung festlegen. Die Baumaßnahmen würden wohl nicht vor 2030 abgeschlossen sein.

Anlieger fordern kleine Maßnahmen gegen den Stau

Genau diese Zeitschiene beunruhigt die Anlieger. „Es staut sich hier seit schon seit zehn Jahren und wir können nicht die nächsten zehn Jahre tatenlos zusehen“, sagt Karls-Chef Robert Dahl. Der Umbau der Kreuzung am Erlebnisdorf habe „unglaubliche Verbesserungen“ für den Verkehr auf der B 105 gebracht. „Mit kleineren Maßnahmen könnten weitere Erfolge erzielt werden, die sollte man in der Wartezeit auf eine große Lösung nicht außer Acht lassen“, findet Dahl. Er spricht zum Beispiel eine „harmonisierte Ampelschaltung“ auf der Strecke an, die bei hohem Verkehrsaufkommen den Verkehrsfluss auf der Hauptstraße reguliert. „Das muss doch technisch möglich sein“, so Dahl.

Lesen Sie auch: Karls Erlebnisdorf in Rövershagen: Darum wird jetzt ein Schutzwall gebaut

Auch ein grüner Pfeil auf einmündenden Nebenstraßen wäre vielleicht hilfreich. Zudem könne er sich eine Erweiterung der Aufstellspur an der Kreuzung in Rövershagen zum Linksabbiegen nach Graal-Müritz vorstellen. „Eine Verlängerung um 100 Meter würde Rückstaus auf der Durchgangsstrecke Richtung Fischland vermeiden“, meint der Inhaber von Karls Erlebnisdorf. Als Unternehmer sei er noch unentschlossen, ob er für eine Ortsumgehung oder eine Ertüchtigung der B 105 sei.

Verkehrszustand auf der B 105 wird erfasst

„Ich bin auf jeden Fall gegen Stau“, erklärt Dahl und plädiert für weitere kleine Schritte zur Entlastung. Eigene Umfragen von Karls hätten ergeben, dass nur zwei Prozent der Gäste spontan zum Erdbeerdorf abbiegen. „Insofern hätte eine Ortsumgehung kaum Einfluss auf uns“, sagt Dahl. Mönchhagens Bürgermeister Karl-Friedrich Peters stimmt zu: „Es muss um Stauminderung gehen und das nicht erst in zehn Jahren.“ Das Problem sei ein Dauerbrenner seit Jahren.

Lesen Sie auch: Zwei Verletzte bei Autounfall in Rostocker Südstadt

„Ohne Ortsumgehung wird es nicht gehen“, ist Ralf Sendrowski, Leiter des Straßenbauamtes Stralsund überzeugt. Mit kleineren Maßnahmen ließen sich die Probleme „nur lindern“. Mit einem speziellen System könne inzwischen der aktuelle Verkehrszustand auf der gesamten Strecke von Fischland/Darß bis zur A 19 erfasst und mit Daten aus Rostock („die Stadt benutzt das gleiche System“) über einen Verkehrsrechner in MV dargestellt werden. Auf der Internetseite www.verkehrslage-mv.de/vlz.html würden die Abschnitte mit zähflüssigem Verkehr und Staus aktuell abgebildet. „Wir raten Kraftfahrern diese Infos zu nutzen und eigene Entscheidungen für ihre Fahrten zu treffen“, sagt Sendrowski.

Keine grüne Welle auf langen Strecken

Die Lichtsignalanlagen auf der Strecke seien „ausgelutscht“. Die grüne Welle gebe es nicht mehr, „die ist vielleicht in Städten sinnvoll, aber nicht auf langen Strecken“, so Sendrowski. Die Ampeln reagierten verkehrsabhängig, aber nur innerhalb kurzer Zeitfenster. Die Grünphase verlängere sich um wenige Sekunden. „Wir können Nebenrichtungen auch nicht unendlich aufstauen“, stellt der Amtsleiter klar. Wenn Änderungen auf der viel befahrenen B 105 beispielsweise am Knoten Rövershagen sinnvoll seien, müsse das geprüft werden.

Lesen Sie auch: Sekundenschlaf nach Angelausflug: Auto überschlägt sich auf B 105 bei Rostock

Und so brauchen Anlieger wie auch Touristen auf der B 105 noch einen langen Atem und viel Geduld. Das Projekt sei jetzt angeschoben, konstatiert Janßen vom Raumordnungsamt, „aber es wird eine Weile dauern“. Allerdings soll während der jetzt begonnenen Bestandsaufnahme auch geprüft werden, „wie der Verkehrsfluss mit kleineren baulichen Maßnahmen und Ampelschaltungen verbessert werden kann“, so Janßen.

Von Doris Deutsch