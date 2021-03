Roggentin (Landkreis Rostock) hat ein neues Gewerbegebiet. Die Nachfrage ist groß. Fast alle Flächen sind bereits vergeben. Erste Käufer fangen demnächst an, zu bauen. Die Gemeinde erhofft sich bald mehr Steuereinnahmen.

Neues Gewerbegebiet in Roggentin erschlossen: So groß ist die Nachfrage

Neues Gewerbegebiet in Roggentin erschlossen: So groß ist die Nachfrage

Kostenlos bis 15:00 Uhr Neues Gewerbegebiet in Roggentin erschlossen: So groß ist die Nachfrage