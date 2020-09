Roggentin

Lesungen, Bingo-Nachmittage, Tagesfahrten mit dem Bus oder das Kappenfest – in der Gemeinde Roggentin ist einiges los. So viel, dass das Dorfgemeinschaftshaus zu den Veranstaltungen bereits aus allen Nähten platzt. Zu verdanken haben die Roggentiner das dem Ehepaar Muschinski. Die zugezogenen Rostocker setzen nämlich allerhand ihrer Ideen in die Tat um.

Lesungen und Ausflüge für die Roggentiner

„Unser Plan für das Jahr ist so vollgepackt“, sagt die 66-Jährige und lacht. „Wir haben ein Niveau erreicht, höher geht es nicht“, sagt Rosi Muschinski. Und es sei gar nicht so leicht, dieses zu halten. Wenn sie von den vielen Projekten erzählt, leuchten ihre Augen. Das, was sie für die ältere Generation im Dorf tut, macht sie mit Herzblut. Halbe Sachen sind nicht ihr Ding. Wenn schon, dann richtig. „Unsere Senioren liegen mir sehr am Herzen, da kann kommen, was wolle“, sagt die lebenslustige Frau.

Anzeige

Zu sagen braucht sie das eigentlich nicht, an dem Aufwand, den sie und ihr Mann Gert betreiben, lässt sich unschwer erkennen, dass sie das was sie tun, mit Leib und Seele tun. Doch der erste Gang zum Hobbynachmittag der Volkssolidarität fiel auch ihr schwer, das gibt sie zu. Mehr als zehn Jahre ist das jetzt her. Da spielte sie noch Akkordeon und Saxofon. Auch eine Leidenschaft von ihr. Mit ihrem Mann trat sie bei Veranstaltungen zusammen auf und spielte Sketche.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

„Nur“ das Haus war ihm nicht genug

Seit 2011 ist auch er aktiv dabei. „Ich musste mit 60 in Rente gehen. Nur das Haus, das war mir nicht genug“, sagt der 72-Jährige. Er wurde zum Vorsitzenden der Ortsgruppe gewählt und ist es bis heute. 94 Senioren sind in Roggentin dabei. Und weil es vor allem um Gemeinschaft geht, sind bei den vielen Festen im Jahr auch die Kleinen aus dem Kindergarten „ Alexander von Humboldt“ dabei. „Wenn die kleinen Zwerge kommen und ihr Programm aufführen, dann sind unsere Senioren immer Feuer und Flamme“, sagt Rosi Muschinski.

Blumentöpfe als Mutmacher verteilt

Die Pandemie hat auch die Senioren hart getroffen. „Corona hat uns so nach unten geschmissen“, bedauert sie. Um Mut zu machen und nicht allein zu lassen, sind sie und ihr Mann rumgefahren und haben Blumentöpfe verteilt. Neun Tagesfahrten mit dem Bus finden normalerweise in einem Jahr statt. Ein Jahr vorher wird alles akribisch organisiert. Nun soll es im November an die Feldberger Seenplatte gehen. Der Bus ist ausgebucht. Zwei Stunden werden sie mit Mundschutz unterwegs sein.

Höhepunkt des Jahres ist die Weihnachtsfeier. Mehr als 120 Menschen aus der Gemeinde kommen dann ins Informatikcenter Roggentin. „Da ist richtig Rambazamba“, sagt Rosi Muschinski und lacht. Das sei der Wahnsinn. Aber auch das Kappenfest sei jedes Jahr etwas Besonderes. Statt auf Kostüme wird hier auf die schönste Kappe gesetzt – mit Prämierung.

Hand in Hand mit der Gemeinde

Doch die Muschinskis wissen, all ihre Ideen wären nicht umsetzbar ohne die fleißigen Helfer. „Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde klappt hervorragend. Ob das der Bauhof ist oder die Feuerwehr“, freut sich Gert Muschinski. Und seine Frau ergänzt: „Man muss Hand in Hand arbeiten, sonst funktioniert das nicht.“

Das größte Geschenk ist für sie, wenn nach den Veranstaltungen und Fahrten die alten Damen und Herren zu ihr kommen und sagen: „Es war richtig schön! Vielen, vielen Dank!“ Und als Rosi Muschinski das erzählt, kullert ihr sogar eine Träne über die Wange.

Von Stefanie Adomeit