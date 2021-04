Roggentin

Dieter Eppler aus Roggentin möchte kein Impfschwänzer sein. Doch der 69-Jährige weiß nicht mehr weiter. Seit Tagen versuche er bei der Impfhotline des Landes seinen zweiten Impftermin im Impfzentrum auf dem Flughafen Rostock-Laage zu verschieben.

„Ich habe es schon hundert Mal versucht“, schildert der Geschäftsführer einer Firma. Doch egal, zu welcher Zeit er anrufe, immer komme die Durchsage, dass alle Mitarbeiter im Gespräch seien.

„Ich möchte meinen zweiten Termin gerne umverlegen und weiß nicht, wie ich das machen soll“, schildert Dieter Eppler. Die erste Impfung mit Astrazeneca hätte ohne Probleme geklappt, was Termin und Ablauf betraf. „Ich will nicht stornieren, ich will mich impfen lassen, sogar mit Astrazeneca, aber ich muss den Termin verlegen.“ Dass er bei der Hotline niemanden erreicht, sei für ihn unverständlich.

Insgesamt wurden allein in der vergangenen Woche mehr als 62 000 Impftermine über die Hotline und online vergeben, informiert Gunnar Bauer, Sprecher des Gesundheitsministeriums. Die Hotline-Mitarbeiter nehmen Anrufe von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr entgegen und am Wochenende und an den Feiertagen von 9 bis 16 Uhr. „Es rufen trotz der entsprechenden vorgeschalteten Informationen immer noch zahlreiche Personen an, die tatsächlich keinen Impftermin vereinbaren möchten, sondern allgemeine Fragen stellen und Informationen erhalten möchten. Das verlängert leider die Wartezeit für diejenigen, die einen Impftermin bekommen können“, so Bauer.

380 Mitarbeiter bei der Impf-Hotline von MV

Aktuell arbeiten rund 320 Personen im Callcenter. Darüber hinaus werde die Hotline aktuell durch 60 Bedienstete der Landesverwaltung unterstützt. „Es ist geplant, weitere Bedienstete der Landesverwaltung einzusetzen.“

Dieter Eppler ist nach einigen Tagen und mehrfachen Versuchen nun durchgekommen. „Es ist eine Katastrophe“, sagt er in Bezug auf die Hotline. Seinen Termin verschieben konnte er nicht. „Als ich durchgekommen war, musste ich wohl 15 Minuten warten, dann wurde mir gesagt, eine Verschiebung geht nicht, weil nicht genug Impfstoff da ist. Es muss beim Impftermin bleiben.“

Von Anja Levien