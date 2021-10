Rohrbruch in Lütten-Klein: Parkplatz unterspült - Hochhaus ohne Wasser

Ein Wasserrohrbruch hat einen Parkplatz in Lütten Klein stark in Mitleidenschaft gezogen. Bei dem Versuch, alle Autos von dem Gelände zu holen, gab der instabile Grund nach. Eine Frau brach mit ihrem Wagen ein.

In der Rigaer Straße in Rostock ist am Samstag in den Morgenstunden ein Parkplatz unterspült worden. Quelle: Stefan Tretropp