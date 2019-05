Brinckmansdorf

Eine Frau ist am Mittwoch in Rostock mit ihrem Auto in einem Krater versunken. Sie konnte sich nach dem Vorfall in der Neubrandenburger Straße mit Hilfe von Passanten durch die Heckklappe selbst befreien und blieb unverletzt. Ursache ist die Unterspülung der Straße nach einem massiven Rohrbruch.

Laut Polizei war die Autofahrerin aus Kessin gekommen und in Richtung Weißes Kreuz unterwegs, als sie kurz nach dem Überqueren des Bahnüberganges auf der rechten Straßenseite sprudelnde Wasserbewegungen aus dem Asphalt wahrnahm. Deshalb wich sich nach links aus, um die Gefahrenstelle zu umfahren. Da dort bereits die gesamte Straße in dem Bereich unterspült war, brach die Betondecke ein.

Nach der Havarie am Vormittag war die Wasserversorgung Tausender Haushalte im Rostocker Nordosten ausgefallen. Wie das Versorgungsunternehmen Nordwasser mitteilte, sind auch die Südstadt und angrenzenden Gemeinden betroffen.

Zwei Hauptleitungen still gelegt

Laut Robert Hafke, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Rostock, sei der Notruf gegen 11 Uhr eingegangen. „Wir wurden in die Neubrandenburger Straße wegen eines Gasaustrittes gerufen“, sagte er. Dort angekommen stellten die Feuerwehrleute jedoch den Wasserrohrbruch fest.

Nach dem Wasserrohrbruch in der Neubrandenburger Straße wurden zwei Hauptversorgungsleitungen vorsorglich dicht gemacht, so Nordwasser. Mitarbeiter des Unternehmens sind vor Ort und arbeiten an einer Reparatur.

Besucher des Supermarktes kommen nicht vom Parkplatz

Die Versorgung soll etwa ab 13 Uhr wiederhergestellt sein. Auch noch danach kann es nach Angaben von Nordwasser zu Druckschwankungen in den betroffenen Stadtteilen kommen.

Die Neubrandenburger Straße Höhe Bahnübergang wurde für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Große Teile der sonst viel befahrenen Straße wurden bis zur Tessiner Straße überschwemmt. Da auch die nahe gelegenen Bahngleise am Weißen Kreuz unterspült sein könnten, wurde der Bahnverkehr ebenfalls eingestellt. Besucher eines angrenzenden Supermarktes konnten den Parkplatz nicht verlassen, da die Situation zu gefährlich war.

Dana Frohbös/ Robert Berlin