Rohrbruch in Rostocker Mehrfamilienhäusern: Bewohner stundenlang ohne Strom und Wasser

Rostock

Ein Rohrbruch sorgte am Mittwochnachmittag im Rostocker Stadtteil Dierkow für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Über mehrere Stunden waren zahlreiche Einsatzkräfte im Einsatz, um zahlreiche unter Wasser stehende Keller leer zu pumpen. Die Havarie war so umfangreich, dass sogar der Kurt-Schumacher-Ring gesperrt werden musste. Nicht nur Wasser, auch der Strom fiel über Stunden bei dutzenden Bewohnern aus.

Weitere Rohrbrüche während des Einsatzes

Anwohner hatten gegen 14 Uhr den Notruf gewählt, weil der Kellerbereich in einem Mehrfamilienhaus unter Wasser stand. Als die Berufsfeuerwehr eintraf, begannen die Beamten umgehend damit, das Wasser abzupumpen. Noch während dieses Einsatzes informierten immer mehr Bewohner die Feuerwehrleute über weitere Wasserrohrbrüche in ihren Häusern. Weitere Einsatzfahrzeuge wurden in den Kurt-Schumacher-Ring geschickt. Die Straße musste während der Arbeiten sogar vollständig gesperrt werden.

Mehrere Stunden war die Feuerwehr am Mittwoch wegen ursprünglich eines Rohrbruchs im Rostocker Stadtteil Dierkow im Einsatz.

Ursache bisher noch unklar

Laut Einsatzleitung hatte die gebrochene Haupttrinkwasserleitung Auswirkungen auf insgesamt 30 Hauseingänge. So stellten die Stadtwerke die Wasserzufuhr für alle Bewohner der betroffenen Häuser ab. Aus Sicherheitsgründen blieb auch der Strom abgestellt. Mehrere Stunden, bis in den Abend hinein, mussten sich die Mieter gedulden. In jedem einzelnen Kellerbereich pumpten die Feuerwehrleute das etwa knöchelhoch stehende Wasser ab. Die Schäden konnten noch nicht beziffert werden. Erst am Abend vermeldeten die Anwohner, dass Wasser und Strom wieder verfügbar waren. Die Ursache des immensen Wasserrohrbruchs ist derzeit noch nicht abschließend geklärt.

Von RND/Stefan Tretropp