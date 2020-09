Rostock/Schwerin/Neubrandenburg

Die Tour von Roland Kaiser wird wegen Corona verschoben. Eigentlich hätte der Schlagerstar 2020 drei Konzerte in MV gespielt – am 13. November in Rostock, am 26. November in Schwerin und am 27. November in Neubrandenburg. Am Donnerstag wurde jedoch bekannt gegeben, dass seine Tour auf November 2021 verschoben wird.

Aufgrund des Beschlusses der Bundesregierung, dass Großveranstaltungen wegen der Corona Pandemie bis Dezember 2020 bundesweit ausgesetzt werden, wurde die Tournee neu geplant. Fans müssen also noch über ein Jahr warten, bis sie den Sänger live sehen können.

Anzeige

Das sind die Ersatztermine für MV

Die neuen Konzerttermine wurden bereits veröffentlicht: Roland Kaiser spielt am 8. Oktober 2021 in Rostock (Stadthalle), am 5. Oktober 2021 in Neubrandenburg (Jahnsportforum) und am 7. Oktober 2021 in Schwerin (Sport- und Kongresshalle).

Weitere OZ+ Artikel

Roland Kaiser bittet seine Fans um Geduld und Vertrauen: „So sehr ich mir gewünscht hätte, dass wir in diesem November bereits wieder in voll besetzten Konzerthallen spielen dürfen, so ist dies zum aktuellen Zeitpunkt leider keine Option. Trotzdem sehe ich sehr optimistisch in das Jahr 2021 und bin mehr als überzeugt, dass wir ab Frühjahr 2021 zu einer „Normalität“ zurückkehren können. Daher kann ich nur weiterhin alle Fans um Geduld und auch Vertrauen bitten. Behaltet Eure Tickets und freut Euch schon jetzt mit mir auf die Ersatztermine! Bis bald!“

Von OZ