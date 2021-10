FAQ - Roland Kaiser in Rostock ist erstes 2G-Konzert in MV: Was ist mit Kindern, wer kriegt Geld zurück?

Es geht schon wieder los: Schlagersänger Roland Kaiser tritt am Freitag in Rostock auf – allerdings ausschließlich vor geimpften und genesenen Zuschauern. Mit 5000 Gästen ist es das erste 2G-Konzert dieser Größenordnung in Mecklenburg-Vorpommern. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.