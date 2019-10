Rolf Zuckowski singt mit Kindern in Rostock

Viele kennen ihn von „Wie schön, dass du geboren bist“ oder der „Weihnachtsbäckerei“: Kinderlied-Sänger Rolf Zuckowski ist am Dienstag beim Tag der offenen Tür der Grundschule am Alten Markt in Rostock aufgetreten. Zusammen mit Schülern der zweiten und dritten Klasse hat er seine Hits gesungen. Die Eltern konnten sich zudem über das Konzept der Schule informieren.