„Rosi“-Konzert im Rostocker Klostergarten am 8. Juni

Rostock

Am Dienstag, den 8. Juni um 20 Uhr findet im Klostergarten die beliebte Musikveranstaltung Rosi (Rostock singt) statt. Das Projekt gibt es bereits seit über zwei Jahren in der Hansestadt und fand vor Corona im Theater des Friedens statt.

Eine fünfköpfige Band bringt (unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften) nicht nur die Herzen aller Besucher zum Klingen. Die Band rockt und eine Sängerin leitet den Chor an. Es gibt Hits aus Rock und Popmusik auf deutsch und englisch.

Der Eintritt kostet zehn Euro (ermäßigt sieben Euro). Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr. Wer dabei sein möchte, braucht einen Coronatest, der nicht älter als 24 Stunden ist. Die Veranstaltung findet unter freiem Himmel statt. Karten können unter 03 81/2 03 60 84 reserviert werden. Neben den ersten Rosi Veranstaltungen in diesem Jahr, sammelt der Verein gerade Spenden.

Spendenaktion: Rosi braucht einen Beamer

Gregor Siegmund hält das Projekt auch in der Pandemie am Leben: „Wir sammeln aktuell Spenden für einen Beamer“, so der Gitarrist. Da Rosi weiterhin nicht im Theater des Friedens stattfinden kann, weil der Veranstaltungsort erst 2022 wieder öffnet, braucht der Verein um Rostock singt jetzt einen Beamer. „Rosi möchte und muss auch an anderen Orten möglich sein. Dafür ist ein leistungsstarker Beamer, der auch bei Tageslicht gut funktioniert, eine Voraussetzung“, so Siegmund.

Es gebe zwar eine Teilförderung vom Land und auch die Wiro Rostock gebe etwas dazu, doch es fehlen noch mehrere tausend Euro. Wer spenden möchte, kann dies unter Rostocksingt.de. Sie können Kontakt zu dem Verein aufnehmen oder direkt eine zweckgebundene Spende überweisen mit dem Betreff „Spende für den Rosi-Beamer“. Der Verein stellt eine Spendenbescheinigung aus.

Am Dienstag, den 15. Juni findet noch eine weitere Rosi-Veranstaltung im Klostergarten um 20 Uhr statt. Weitere Infos gibt es hier.

Von Nora Reinhardt