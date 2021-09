Rosi: Rostock singt im Zirkus Fantasia drei Mal im September

Rostock

Im September gibt es noch drei Mal „Rostock Singt“ im Zirkus Fantasia zu erleben. Seit Jahren ist „Rosi“ ein regelmäßiges Event in der Hansestadt. Vor der Pandemie fand Rosi jeden Dienstag im Theater des Friedens statt. Wegen Corona gab es 2021 jedoch nur wenige Termine im Klostergarten, im Zirkus Fantasia oder auch mal „on Tour“. Auch im September lautet das Motto: „Singen macht glücklich – Falsch singen auch“. Die Band spielt die Musik, das Publikum singt. Die Lieder und zweiten Stimmen werden vorher kurz mit einer Chorleiterin einstudiert.

Am 14. September, am 21. September und am 28. September ist das gemeinsame Singen wieder um 20 Uhr im Zirkus Fantasia möglich. Die Karten kosten acht Euro (sechs Euro ermäßigt). Der Einlass ist um 19.15 Uhr. Bei der Veranstaltung gilt die 3G-Regel, was bedeutet, dass nur getestete, geimpfte oder genesene Personen teilnehmen dürfen. Mehr Infos zu Rostock singt gibt es hier.

Von OZ