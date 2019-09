184 Millionen Euro: Neues Zentralgebäude der Unimedizin Rostock wird noch teurer

Rostock

Der Bau des neuen Zentralgebäudes der Rostocker Universitätsmedizin wird noch teurer und dauert noch länger als bisher bekannt. Wie der Staatssekretär des Landesfinanzministeriums, Heiko Miraß, am Donnerstag bei einer Baustellenbegehung mitteilte, steigen die Kosten um weitere 28 Millionen Euro. Zuletzt waren bereits rund 14 Millionen Euro hinzugekommen. Insgesamt gibt das Land für die mit Abstand größte öffentliche Baustelle in Mecklenburg-Vorpommern nun etwa 184 Millionen Euro aus. Auf Platz zwei folgt der Bau des Depot-Gebäudes in Schwerin mit circa 63 Millionen Euro.

Miraß erklärt die Erhöhung unter anderem mit der Preissteigerung im Baugewerbe für Material und Lohn um durchschnittlich 15 bis 20 Prozent in den vergangenen Jahren. Auch müsse mehr Geld für die IT-Sicherheit in die Hand genommen werden – hier sind es allein 2,3 Millionen Euro. Und die Anschaffung der medizinischen Großgeräte sei ebenfalls finanziell aufwendiger als noch zum Planungsbeginn im Jahr 2014.

Fertigstellung nun Ende 2020 geplant

Miraß will nicht von einer Kostenexplosion sprechen, aber eine nennenswerte Erhöhung sei es schon, räumt der Staatssekretär ein. Andererseits sei das über einen Zeitraum von fünf Jahren nicht ungewöhnlich. „Es handelt sich hier um einen ganz besonderen Bau“, sagt Miraß. Das Geld sei auf jeden Fall gut angelegt. „Für eine herausragende Medizin brauchen wir herausragende Rahmenbedingungen. Davon sind wir bisher noch ein Stück entfernt gewesen in Rostock.“ Nun gehe es einen Schritt voran.

Allerdings wird sich die Fertigstellung weiter verzögern: Statt Ende 2019 sollen die Arbeiten erst Ende 2020 abgeschlossen sein, so dass die Unimedizin das Gebäude frühestens ab 2021 nach und nach in Betrieb nehmen kann. Grund für die Verzögerung sei unter anderem, dass der Hauptauftragnehmer im Trockenbau Insolvenz anmelden musste. Auch war der Bunker, auf dem das Gebäude errichtet wurde, in einem schlechteren Zustand als erwartet. „Das war eine Überraschung“, sagt Miraß. Meterhohe Baumstämme helfen nun provisorisch, den Gebäudebereich über dem Bunker zu stützen.

Kürzere Wege für bessere Versorgung

Die Vorstandsvorsitzende der Unimedizin Rostock, Gabriele Nöldge-Schomburg, atmet auf: „Wir sind sehr dankbar, dass uns das Land trotz der höheren Kosten unterstützt.“ Bei der Begehung hob sie die medizinischen Vorteile des modernen Neubaus für die Patienten hervor: So können Schwerverletzte mit dem Hubschrauber direkt auf dem Dach des Zentralgebäudes abgesetzt werden und müssen nicht erst vom Landeplatz mit dem Rettungswagen abgeholt werden. Per Fahrstuhl gehe es nun gleich zur Station. „Das ist ein eindeutiger Zeitgewinn und verbessert dadurch die Versorgungschancen“, sagt Nöldge-Schomburg.

Das neue Zentralgebäude verbindet die innere Medizin mit der chirurgischen Klinik, die beide bisher in zwei getrennten Häusern untergebracht waren. „Das hat für einen erheblichen logistischen Aufwand gesorgt“, schildert Nöldge-Schomburg. Patienten mussten mit dem Rettungswagen von einem Gebäude ins andere transportiert werden. Auch wird die Neurologie aus Gehlsdorf im neuen Zentralgebäude untergebracht. „Wir haben dann alle akut medizinischen Fächer hier vereint.“

Helle Räume und modernste Technik

Die Neurologie befindet sich gleich im obersten Geschoss. „Das ist nur zehn Meter vom Hubschrauber-landeplatz entfernt – kürzer geht es nicht“, sagt Miraß. Nöldge-Schomburg betont: „Gerade bei Schlaganfällen zählen jede Minute und jede Sekunde, in denen Gehirngewebe geschädigt wird.“

2000 Mitarbeiter am Standort Im Neubau Zentrale Medizinische Funktionen (ZMF) werden künftig unter anderem die zentrale Notaufnahme, die Notfallversorgung und die zentrale Patientenaufnahme der Unimedizin Rostock untergebracht. Aktuell läuft in dem 140 Meter langen, 40 Meter breiten und 16 Meter hohen Gebäude der Innenausbau auf Hochtouren. Künftigsollen am Standort an der Schillingallee etwa die Hälfte aller Beschäftigten der Unimedizin tätig sein – das sind rund 2000 Mitarbeiter. Sie sollen hier pro Jahr rund 30 000 Patienten versorgen.

Nöldge-Schomburg spricht von einem einzigartigen Bau: „Wir freuen uns immer wieder aufs Neue, wenn wir hierher kommen. Das ist total super.“ Lichtdurchflutete Flure, helle Patientenzimmer und dazu noch modernste medizinische Technik: So wird es zum Beispiel einen Hybrid-OP geben. Kommt es hier beim Legen eines Katheters zu Problemen, kann direkt dahinter zu einer Herz-OP übergegangen werden. „Zwei Meter weiter ist schon die Intensivstation, das ist ideal für die Patientensicherheit“, sagt die Vorstandsvorsitzende.

Auch gibt es einen eigenen Trakt für Endoskopie und Ultraschall sowie eine ganze Etage für die Diagnostik. „Wir haben in dem Gebäude das wichtigste gebündelt, was die meisten Menschen brauchen“, sagt Nöldge-Schomburg.

Über den Autor

Von André Horn