Rostock

An der Kreuzung am Holbeinplatz ist es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 7 Uhr befuhr ein 62-Jähriger mit seinem Pkw die Hamburger Straße. An der Kreuzung Holbeinplatz hielt er an der Ampel. Als diese auf Grün schaltete, wollte er gerade nach links abbiegen und stieß mit einem anderen Pkw zusammen. Ein 44 Jahre alter Autofahrer war aus Richtung Lübecker Straße geradeaus bei Rot über die Ampel gefahren.

Bei dem Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Sie wurden im Anschluss in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 20 000 Euro. Es kam zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr. Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallanzeige auf.

Von OZ