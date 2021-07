Rostock

In einem Industriegebiet in Rostock ist es auf dem Gelände eines Betonwerkes am Sonntagvormittag zu einem Arbeitsunfall gekommen: Ein rund eine Tonne schwerer Wassertank fiel auf das Bein eines Mitarbeiters. Der Unfall endete trotzdem glimpflich. Der Vorfall hatte sich nach Polizeiangaben gegen 11 Uhr auf dem Gelände in der Werkstraße im Stadtteil Schmarl ereignet.

Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich mehrere Arbeiter in einer der Werkhallen. Ein Tank mit rund 1.000 Liter Wasser als Inhalt sollte per Kran angehoben und transportiert werden. Dabei kam es aus noch nicht näher bekannten Gründen zum Absturz dieses schweren Behälters. Der Tank fiel auf einen 45-Jährigen, der sich in unmittelbarer Nähe befand, und begrub ein Bein.

Zur Galerie In Rostock stürzte bei einem Arbeitsunfall ein 1.000-Liter-Wassertank auf einen 45-Jährigen.

Arbeiter will sich nicht ins Krankenhaus

Die Kollegen verständigten umgehend den Notruf. Wenig später eilten ein ganzer Löschzug der Feuerwehr, Polizei, Kripo und der Rettungsdienst auf das Gelände des Betonwerkes. Der 45-Jährige jedoch hatte Glück im Unglück. Zwar untersuchten ihn Sanitäter und ein Notarzt, nennenswerte Verletzungen konnten sie jedoch nicht feststellen.

Der vom Tank getroffene 45-Jährige bestand zudem darauf, nicht mit ins Krankenhaus genommen zu werden. Kriminalbeamte nahmen am Unglücksort die ersten Ermittlungen auf. Wie es zu dem Arbeitsunfall kommen konnte, muss nun im Nachgang geklärt werden.

Von Stefan Tretropp