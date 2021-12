Rostock

Diesen Winter können die Winterlinden im Rostocker Rosengarten definitiv noch genießen. Doch im kommenden Jahr, wenn das Areal neu gestaltet wird, müssen einige von ihnen fallen, so sehen es die Pläne der Rostocker Gesellschaft für Stadtentwicklung und Erneuerung (RGS) vor.

Die wollen Klimaschützer kippen, haben sogar eine Petition gestartet. Und siehe da: Mehr als 10 000 Menschen haben diese seit Ende Oktober unterschrieben – etwa die Hälfte davon aus Rostock. Ein Fakt, der nicht ignoriert werden darf, sagt Mitinitiatorin Pia Borkenhagen.

Es sei ein großer Erfolg, dass so viele Menschen die Forderung unterzeichnet haben. Die bezieht sich speziell auf fünf mehr als 140 Jahre alte Winterlinden auf der nördlichen Seite des Parks zur Wallstraße hin, die im kommenden Herbst gefällt werden sollen. Das Problem: „Diese Linden sind nicht krank, kaputt oder bieten einen anderen Grund zur Fällung“, heißt es in der Petition.

Gutachten zeigt: Bäume könnten noch zehn Jahre stehen

Das zeigt auch ein von Sachverständigen erstelltes Gutachten, das er erst gar nicht bekommen sollte, sagt Andreas Herzog (SPD), Vorsitzender des zuständigen Ortsbeirats Stadtmitte. Seinem Gremium wurden die Pläne der RGS Anfang Oktober vorgestellt – mit dem Fokus auf den Vorzügen der Neugestaltung. Denn die Linden sollen weg, damit der einstige Zustand des 150 Jahre alten Gartendenkmals wiederhergestellt wird. So beschrieb es der beauftragte Landschaftsarchitekt Hannes Hamann.

Doch das Gutachten zeigt: Die betreffenden fünf Bäume sind genauso vital wie die restlichen in der Allee. Sie alle könnten noch mindestens zehn, wenn nicht gar 15 Jahre weiter an Ort und Stelle stehen. Aus diesem Grund wäre es also nicht zwingend notwendig, sie zu fällen. Das allerdings hätte das Amt für Stadtgrün bei den Vor-Ort-Präsentationen so geschildert, sagt Herzog.

Unterschriften an Fraktionen der Bürgerschaft überreicht

Um ihrem Anliegen noch einmal Nachdruck zu verleihen, haben die Initiatoren der Petition „Schutz der 140 Jahre alten Linden im Rosengarten“ am vergangenen Mittwoch ihre mehr als 10 000 Unterschriften an die Fraktionen der Rostocker Bürgerschaft überreicht. Mit Erfolg.

In einem gemeinsamen Antrag fordern die Fraktionen von Grüne, Linke und CDU/UFR, „die Planungen zur Fällung der Linden am Rosengarten zu stoppen und Maßnahmen zum Erhalt der Bäume einzuleiten“. So dürfe der Schutz des Gartendenkmals nicht über den der Bäume gestellt werden.

Es sei nicht zu verstehen, warum überhaupt Bäume „aus ästhetischen Gründen abgehackt“ werden sollen, wenn sie eigentlich noch intakt sind, sagte May-Britt Krüger (CDU), die Mitglied in der Bürgerschaft und im Ortsbeirat Stadtmitte ist – gerade jetzt, da alle vom Klimanotstand reden.

Verstehen kann das hingegen Christoph Eisfeld (FDP), Kollege in beiden Gremien. Wenn die Bäume aus ästhetischen Gründen gefällt werden müssten, sei das nachvollziehbar. Aktionen gegen die Fällungen, ohne alle Informationen zum Projekt zu kennen, seien nichts als „Öko-Populismus“.

Entscheidung zum Planungsstopp soll im Januar fallen

Ganz anders sieht das Klimaaktivistin Pia Borkenhagen. In Rostock werden seit Jahren mehr Bäume gefällt als neugepflanzt, sagt sie. Das zeigt auch der sogenannte Baumbericht der Hansestadt. Immerhin 175 Bäume wurden 2020 im gesamten Stadtgebiet neugepflanzt – aber eben auch 497 Stück gefällt, der Großteil davon krank oder tot. Die Bilanz stimme nicht mit den Klimazielen überein, die auch Rostock erreichen will, so Borkenhagen.

Aus dem Rathaus war am Donnerstag keine Reaktion auf die Vorwürfe zu bekommen. Spätestens im Januar müssen Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne) und Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) reagieren. Dann sollen die Mitglieder der Rostocker Bürgerschaft über den Vorstoß von Grüne, Linke und CDU/UFR entscheiden.

Insgesamt sollen laut den aktuellen Plänen 26 Bäume im Rosengarten gefällt, aber auch 19 neue Linden gepflanzt werden.

Von Katrin Zimmer