Das ist die perfekte Welle: Das Wasser schäumt, die Gischt glitzert, das Ufer rauscht vorbei. Felix Schneeberg brettert mit seinem Wakeboard über die Warnow. „Ein Riesenspaß“, ruft er und setzt zum nächsten Freestyle-Move an. Normalerweise zieht’s Surfer auf die Ostsee, Schneeberg kann mitten im Stadthafen von Rostock selbst bei Windstille Wellen reiten.

Wakesurfen ist im Trend. Felix Schneeberg und Johanna Haase alias die „Wellengang“ bieten den Funsport seit Kurzem auf der Warnow an und betreten damit Neuland. Der Adrenalinkick kommt auf Knopfdruck aus der „Zitrone“: Das knallgelbe Motorboot erzeugt mithilfe von mit zwei Tonnen Wasser gefüllten Tanks im Heck und speziellen Paddeln eine bis zu anderthalb Meter hohe Welle. Darauf fahren Cracks und Neulinge gleichermaßen lässig ab, ganz ohne Leine zum Boot. „Man braucht weder Vorerfahrung noch ein bestimmtes Alter, sondern einfach nur Lust darauf, es auszuprobieren“, sagt Johanna Haase.

Während Ostseewellen in der Brandung brechen, kennt der Spaß beim Warnow-Wakesurfen kaum Grenzen: „Du kannst surfen, bis der Sprit alle ist“, sagt sie und lacht. Keine Panik: Was abenteuerlich aussieht, ist nicht gefährlich. Das Boot hat keinen Außenborder, an dem man sich bei Stürzen verletzen könnte. Die Schraube befindet sich an der Rumpfmitte.

Extra-Tipp für Familien Eigentlichlädt der östliche Stadthafen nicht unbedingt zum Baden ein. Am 10. Juli aber werden hier viele Rostocker in die Warnow springen: Beim Freiwasserschwimmen messen sich die Teilnehmer darin, wer die wahlweise 2200 oder 500 Meter lange Strecke am schnellsten zurücklegt. Startpunktist die Silohalbinsel. Publikum am Kai ist erwünscht. Es soll ein Schwimmfest für die ganze Familie werden. Anmeldungensind möglich unter www.warnoschwimmen.de.

Nervenkitzel auf dem Foil-Surfboard

Wem das noch nicht genug Nervenkitzel ist, steigt aufs Foil-Surfbord um und fliegt fast übers Wasser oder verzichtet gleich ganz aufs Brett: Die „Wellengang“ bietet auch Barfuß-Wasserski an. Die Wakesurf-Sessions sind online buchbar. Für eine Viertelstunde Action sind 40 Euro, für 60 Minuten 145 Euro fällig. Bis zu fünf Leute können mit an Bord. Langweilig wird’s den Zuschauern auf der „Zitrone“ nicht: Aus den Bootboxen schallt Party-Mucke, es gibt Kaltgetränke und Platz fürs Sonnenbad mit Panorama-Blick auf Rostock. Felix Schneeberg: „Wir verkaufen ein Erlebnis.“

Damit ist die „Wellengang“ nicht allein: Im Stadthafen gibt es jede Menge zu erleben. Wir haben coole Tipps für heiße Sommertage an und auf der Warnow.

Yoga für Wasserratten

Bei Wassersportlern hoch im Kurs: Stehpaddeln. „DoYours“-Chef Denny Kambs bricht vom Gaffelschonerweg aus mit Stand-up-Paddlern zu Warnowtouren auf. Dass die Boards auch als Matte taugen, beweist Tabata Moriondo. Sie bietet SUP-Yogakurse auf der Warnow an – ein Ganzkörpertraining, das sich gewaschen hat.

Hochprozentige Hafenrundfahrt

Die Brüder Robert und Paul Szuszinski vom Charterunternehmen Arona Yachting bieten Stadthafenrundfahrten mit Schmackes an. Mit der historischen Motoryacht „Arona“ oder dem Holzboot „Flodde Lodde“ tuckern Seebären und -bärinnen aller Art dem Sonnenuntergang entgegen und lassen sich dabei Herzhaftes vom Bordgrill schmecken. Wer Flüssignahrung bevorzugt, bucht eine Tour mit Ginverkostung oder den „Hanseatischen Feierabend“ mit Bierchen an Bord.

Mahlzeit! Robert und Paul Szuszinski von Arona Yachting lassen es sich gern an Bord schmecken. Damit andere auch in den Genuss guten Essens und Trinkens auf dem Wasser kommen, bieten sie Touren wie die Gin-Ausfahrt auf der Warnow an. Quelle: privat

Picknick im Tretboot

Picknick auf der Wiese ist schön, Picknick auf dem Wasser ist besser. Kurti’s Bootsverleih macht’s möglich. Das Wassertreten ist für erfahrene Kapitäne wie Leichtmatrosen ein Kinderspiel. Paare können gleichermaßen anheuern wie Familien: Bis zu fünf Personen passen aufs Boot. Als Wegzehrung bekommen sie Fischbrötchen, Getränke und Snacks mit. Schlemmen ist erlaubt, denn angefutterte Kalorien kann man gleich wieder wegstrampeln.

Mit Snacks und Cocktails in den Sonnenuntergang schippern: Kurti’s Bootsverleih bietet Tretboot-Picknicks an. Quelle: Kurti’s Bootsverleih

Sommertag im Schwitzkasten

Die heißeste Warnowtour haben Sandra und Ronald Kley zu bieten: Das Paar bringt Einheimische und Urlauber an Bord des Saunafloßes „Schwitzkasten“ auf Betriebstemperatur. Heißer Aufguss, wenn die Sommersonne knallt? Aber ja! Das trainiert Stoffwechsel, sorgt für schöne Haut und macht glücklich. Und wer sich in den „Schwitzkasten“ nehmen lässt, bekommt Wellness pur und mit der Warnow das wohl größte Tauchbecken der Hansestadt.

Die Sommerhitze reicht noch nicht? Kein Problem: Auf dem Saunafloß „Schwitzkasten“ geht’s richtig heiß her. Anschließend gibt’s Abkühlung im größten Tauchbecken Rostocks: der Warnow. Quelle: Stadtpaddeln

Spritztour in heißen Öfen

Landratten steigen statt ins Boot in einen kleinen Flitzer ein: Mit Hot Rods kommen Fans motorisierter Seifenkisten auf (Spritz-)Touren. Die führen durch die Altstadt, die KTV und in den Stadthafen. Zwei Stunden Fahrspaß kosten 109 Euro.

Grillen im Museumshafen gehört zum Sommer wie Eis essen und Cocktails schlürfen. Wer am Rost den Grillmeister geben will, kann zuvor beim Profi Tricks abschauen: Gastronom Carsten Loll zeigt in seiner Kochschule im Restaurant Carlo 615, wie saftige Steaks, Burger und vegetarische Leckerbissen über der Glut gelingen.

In seiner Grillschule zeigt Carsten Loll, wie man Gemüse und Fleisch auf dem Rost zubereitet. Quelle: Archiv

Abtanzen am Kai

Einfach mal aus der Reihe tanzen und ordentlich die Hüften schwingen: An lauen Sommerabenden lädt die Rostocker Swing Connection dazu ans Warnowufer. Mitmachen kann jeder, man muss kein Profi auf dem Parkett sein: Für Anfänger findet jeden Donnerstag ab 19 Uhr am Eingang zur Haedgehalbinsel ein Lindy-Hop-Beginner-Kurs statt.

Tanzen mit Warnowblick – die Swing Connection bittet aufs Parkett. Quelle: Swing Connection

Großer Zirkus für Ferienkinder

Manege frei für Artisten und alle, die es werden wollen: Im Zelt vom Circus Fantasia kommen kleine Talente groß raus. In der Zirkusschule lernen Kleinkinder, Grundschüler und Teenies Kunststücke wie Jonglieren oder Nummern am Trapez. Also: Den Stadthafen entern und Zirkusluft schnuppern!

Torten und Pralinen versüßen den Sommer. Sie selbst herzustellen, ist eine Kunst. Wie handgeschöpfte Schokoladentafeln, Trüffel oder Cake-Pops glücken, können Süßspatzen im Stammhaus der Schokoladerie de Prie im Stadthafen erlernen. Das Beste: Die Ergebnisse der süßen Seminare kann man sofort vernaschen.

