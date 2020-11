Rostock

Der 14-jährige Florian Kevin Schultz aus Rostock wird vermisst. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei soll er am Samstag gegen 22 Uhr die Wohnung seiner Mutter im Stadtteil Lichtenhagen verlassen haben. Da bisher jede Spur des Jungen fehlt, bittet die Kriminalpolizei um die Hilfe der Bevölkerung.

Florian Kevin Schultz ist 1,64 Meter groß, ist schlank und wiegt circa 50 Kilogramm. Er hat dunkelbraune, kurze Haare sowie blaue Augen. Bei seinem Verschwinden trug er eine blaue Jacke, eine graue Jeans und blaue Turnschuhe.

Der Junge lebt nicht nur bei seiner Mutter in Lichtenhagen, sondern auch in einer Einrichtung in Wendorf (Vorpommern-Rügen) bei Stralsund. Er hält sich gerne auf öffentlichen Plätzen auf und fährt selbstständig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Jugendliche gab einmal an, auch in Wismar gewesen zu sein.

Wer ihn seit seinem Verschwinden gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wendet sich bitte an den Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock in der Ulmenstraße 54 (0381 / 49 16 16 16), an jede andere Polizeidienststelle oder auch an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

